https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-22-sentyabrya-1048099395.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T16:50+0300

2023-09-21T16:50+0300

2023-09-21T17:21+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0d/1047958355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_313af7ff7de0fe4f7aae3985abbf7741.jpg

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В пятницу, 22 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии