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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T16:50+0300
2023-09-21T16:50+0300
2023-09-21T17:21+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В пятницу, 22 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 сентября
16:50 21.09.2023 (обновлено: 17:21 21.09.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В пятницу, 22 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.