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Русская община Абхазии оказала помощь в приобретении оборудования для детской больницы
Русская община Абхазии оказала помощь в приобретении оборудования для детской больницы
Русская община Абхазии передала Минздраву целевое пожертвование в сумме 9,5 миллиона рублей. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T09:35+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. ​ ​Русская община Абхазии при поддержке Благотворительного фонда содействия культуре и спорту "ЮнОлимп" в декабре 2022 года оказала финансовую помощь Минздраву Абхазии в приобретении медицинского оборудования для Республиканской детской больницы, сообщил на встрече с и.о. главврача Инессой Камлия председатель общины Роман Рязанцев.Камлия подчеркнула, что теперь на новом высокотехнологичном медицинском оборудовании будет более качественно оказываться медицинская помощь детям.Для детской больницы были приобретены: передвижной рентген-аппарат, электрогидравлический операционный стол, моечно-дезинфицирующий репроцессор, беспроводной дерматом, два видеогастроскопа, видеобронхоскоп, видеопроцессор эндоскопический, медицинская тележка, монитор медицинский, аквадистиллятор электрический, диагностический набор отоскопа.
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медицина, здравоохранение, абхазия
медицина, здравоохранение, абхазия

Русская община Абхазии оказала помощь в приобретении оборудования для детской больницы

09:35 21.09.2023 (обновлено: 10:40 21.09.2023)
© Foto / Минздрав АбхазииНовое оборудование завезли в республиканскую детскую больницу
Новое оборудование завезли в республиканскую детскую больницу - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2023
© Foto / Минздрав Абхазии
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Русская община Абхазии передала Минздраву целевое пожертвование в сумме 9,5 миллиона рублей.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. ​ ​Русская община Абхазии при поддержке Благотворительного фонда содействия культуре и спорту "ЮнОлимп" в декабре 2022 года оказала финансовую помощь Минздраву Абхазии в приобретении медицинского оборудования для Республиканской детской больницы, сообщил на встрече с и.о. главврача Инессой Камлия председатель общины Роман Рязанцев.
Полученное от Минздрава оборудование на сумму 9,5 миллионов рублей поставлено на учет больницы.
Камлия подчеркнула, что теперь на новом высокотехнологичном медицинском оборудовании будет более качественно оказываться медицинская помощь детям.
Для детской больницы были приобретены: передвижной рентген-аппарат, электрогидравлический операционный стол, моечно-дезинфицирующий репроцессор, беспроводной дерматом, два видеогастроскопа, видеобронхоскоп, видеопроцессор эндоскопический, медицинская тележка, монитор медицинский, аквадистиллятор электрический, диагностический набор отоскопа.
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