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Русская община Абхазии оказала помощь в приобретении оборудования для детской больницы

Русская община Абхазии оказала помощь в приобретении оборудования для детской больницы

Русская община Абхазии передала Минздраву целевое пожертвование в сумме 9,5 миллиона рублей. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T09:35+0300

2023-09-21T09:35+0300

2023-09-21T10:40+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. ​ ​Русская община Абхазии при поддержке Благотворительного фонда содействия культуре и спорту "ЮнОлимп" в декабре 2022 года оказала финансовую помощь Минздраву Абхазии в приобретении медицинского оборудования для Республиканской детской больницы, сообщил на встрече с и.о. главврача Инессой Камлия председатель общины Роман Рязанцев.Камлия подчеркнула, что теперь на новом высокотехнологичном медицинском оборудовании будет более качественно оказываться медицинская помощь детям.Для детской больницы были приобретены: передвижной рентген-аппарат, электрогидравлический операционный стол, моечно-дезинфицирующий репроцессор, беспроводной дерматом, два видеогастроскопа, видеобронхоскоп, видеопроцессор эндоскопический, медицинская тележка, монитор медицинский, аквадистиллятор электрический, диагностический набор отоскопа.

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