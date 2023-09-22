https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/bolshe-chem-biznes-abkhazskoe-zastole-v-sele-duripsh-1048076607.html

Больше чем бизнес: "абхазское застолье" в селе Дурипш

Больше чем бизнес: "абхазское застолье" в селе Дурипш

Около 20 лет назад братья Руслан и Осман Кокоскерия открыли новое дело – "абхазское застолье". До них никто не превращал абхазскую традицию в бизнес-идею. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T13:40+0300

2023-09-22T13:40+0300

2023-09-22T16:01+0300

в абхазии

абхазия

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О том, чем привлекает гостей республики "абхазское застолье", что им рассказывают и показывают, как знакомят с абхазским бытом и чем угощают, как развлекают туристов и что они обо все этом думают, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Встреча гостей и семейный уголокНи одна семья в Абхазии, пожалуй, не приняла у себя дома столько гостей, сколько семья Кокоскерия из села Дурипш. В курортный сезон они ежедневно, кроме понедельника, встречают от 300 до 600 человек. Зимой количество гостей становится в разы меньше, но скучать им все равно не приходится.Примерно два десятка лет назад братья Руслан и Осман Кокоскерия первыми придумали уникальный на тот момент бизнес "абхазское застолье", которое стало делом всей их жизни.Суть "абхазского застолья" в том, чтобы принять как можно больше гостей и провести им экскурсию по своим владениям, показать абхазские сады, погреб, местный быт, рассказать о прошлом и настоящем республики, традициях и культуре, а также, конечно же, угостить их традиционными абхазскими блюдами и напитками.Руслан Кокоскерия всех гостей встречает в национальном абхазском костюме и громко приветствует их на абхазском и русском языках. Экскурсия начинается с погреба, где семья Кокоскерия хранит не только бочки с винами и чачей, но также разные закрутки из мушмулы, лавровишни, фейхоа, яблок, персиков, соленье."Мужчина, прости. Здесь нам не нальют", – обратился к одному из гостей Руслан, намекнув, что дегустация горячительных напитков запланирована только во время застолья.Из погреба группа туристов вслед за своим новым гидом направилась к большому помещению, которо служит зимним залом для приема гостей и где появится семейный музей.Сегодня на стенах этого помещения развешены шкуры зверей, рога, картины, дипломы и благодарственные письма, разная кухонная утварь, но самое почетное место там занимает стена с фотографиями членов семьи Кокоскерия. Некоторым из этих снимков более 120 лет.Руслан рассказал, что его дед Ясон Кокоскерия погиб в Великой Отечественной войне при обороне Кавказа, когда ему было всего 26 лет. Без кормильца в семье остались трое детей и супруга. Ясон Кокоскерия посмертно получил звание "Герой Советского Союза".Разыграть аппетит и экскурсия по садуПока гости были погружены в рассказы Руслана и экскурсию по владениям, около десятка человек занимались приготовлением угощений для них. На длинном мангале, рассчитанном на 200 шампуров, шашлыки покрывались коричневатой корочкой, в котле бурлил соус из фасоли, а только что приготовленная мамалыга выдавала клубы горячего пара.Прежде чем приступить к ужину, Кокоскерия знакомит туристов с тем, что им предстоит попробовать за абхазским столом и как все это готовят для них. Параллельно он старается сделать так, чтобы гости запомнили абхазские названия блюд, и для закрепления результата несколько раз переспрашивает их о том, как они звучат на его родном языке. Не все туристы смогли похвастать хорошей памятью, но некоторым все же удалось пройти проверку."Уважаемые гости, абыста (мамалыга – прим.) варят женщины в небольших казанах для семьи и гостей, перемешивая такими маленькими лопаточками. Но когда гостей в доме много, за дело берутся мужчины и уже такими деревянными лопатами побольше мешают абыста двое мужчин, двигаясь вокруг столитровых котлов", – объяснил Кокоскерия.Он также поведал о том, что ни одно большое застолье в абхазском дворе не проходит без помощи соседей, которые берут на себя все вопросы по приготовлению той же мамалыги, варке мяса, разливу вина, чачи и выполнению ряда других обязательств.После Руслан пригласил всех в свой сад, где произрастают разные виды деревьев. В шутку он добавил, что там их ждут ананасы, кокосы и бананы."А где кокосы и ананасы?" – задался вопросом кто-то из наиболее доверчивых туристов. Ему ответили, что это был всего лишь юмор, но в саду можно найти не менее интересные плоды.Прогуливаясь среди деревьев, туристы не уставали закидывать Руслана вопросами."А он съедобный?"– поинтересовалась женщина, показывая на лаконос, ягоды которого в Абхазии добавляют в соленье для цвета."Один раз в жизни все можно попробовать, но желательно этого не делать", – не растерялся Кокоскерия.А это горький перец? Когда киви созревает? А что это за огурцы? Лимоны есть у вас? Мандарины где? Сколько у вас деревьев? – эти вопросы были наиболее популярными среди гостей.Ирина из Нижнего Тагила призналась, что плоды хурмы и мандаринов на деревьях она увидела впервые. Она также предположила, что для содержания такого сада нужно много сил и времени."Это сколько надо приложить усилий для того, чтобы все это вырастить? Хурму и мандарины я вижу первый раз. Да и вообще, в Абхазии мы никогда раньше не были. Очень насыщенные впечатления о вашей стране. Хотим вернуться к вам еще", –поделилась Ирина.После десятиминутной беседы Руслана Кокоскерия с микрофоном в руках в окружении гостей об истории Абхазии, о том, как жили люди раньше и как у них обстоят дела сегодня, на какие им пришлось пойти жертвы, защищая Родину, и что связывает Абхазию с Россией, началась самая вкусная часть программы. Всех позвали за стол.Застолье и концертНесколько сотен человек оперативно заняли места за длинными столами, где их уже ждали абыста, акуд, соус из алычи, летний салат, зелень, сыры, хлеб, вино, чача, вода и, конечно же, горячий шашлык."Никуда не торопитесь. Дайте нам возможность за вами поухаживать, дорогие гости", – сказал Руслан и со стаканом вина поднялся на сцену.Первым тостом, согласно абхазским традициям, Кокоскерия обратился к Всевышнему и попросил у него мира, благополучия и процветания. Затем он прошелся по всем рядам и чокнулся с каждым своим гостем. Тостов за вечер было немало, в том числе за Абхазию, за Россию, за именинников. Даже в столь праздничной атмосфере хозяин дома и его гости не забыли вспомнить тех, кого потеряли.Руслан всячески не давал скучать своим гостям. Как опытный "шоумен", он умело развлекал их не только красивыми речами, но и стихотворениями на абхазском и русском языках, короткими историями, шутками."Нам нравится, что здесь много народа, хозяин гостеприимный и говорит правильные вещи. Первый раз попробовала вашу мамалыгу. Съела всю порцию с мясом. Очень интересный вкус", – поделилась впечатлениями Наталья из Санкт-Петербурга.Ирина приехала в Абхазию также из северной столицы России и, по ее словам, уже во второй раз. Более того, в прошлом году она тоже сумела посетить "абхазское застолье"."Если честно, я снова приехала сюда за мясом. Почему-то оно мне здесь очень понравилось. Естественно, у вас вкусные соус и мамалыга", – отметила Ирина.Светлана из Барнаула подчеркнула, что в экзотической для нее экскурсии в село Дурипш больше всего ей понравилась атмосфера."Знаете, тут такая благоприятная атмосфера, что неважно, есть на столах мясо или вино. Была бы здесь даже только капуста и хлеб, все равно было бы душевно и весело", – сказала девушка.На "вооружении" у Руслана есть также несколько довольно эффективных хитростей для раззадоривания туристов. Он проходит с микрофоном между рядами и предлагает гостям назвать город, откуда они приехали. Это вызывало особо яркие эмоции среди гостей.Выяснилось, что на "абхазском застолье" присутствовали представители не только самых разных уголков России, но также туристы из Греции, Кубы, Белоруссии, Казахстана.Хуан Карлос Кастилье родом из Кубинской Гаваны, но сейчас живет в Москве вместе с супругой Луизой и сыном Мигелем. Местом отдыха этой осенью они выбрали Гагру."В Абхазии мы впервые. Все очень нравится. Есть некоторые сходства с моей Кубой, где в последний раз я был в 2019 году. Например, темперамент нашего народа очень похож. Природа у вас красивая. За три дня отдыха мы успели побывать на пляже в Пицунде, но у нас все еще впереди", – поделился он и добавил, что в планах также посетить озеро Рица и Новый Афон.Кастилье также признался, что для него непривычно видеть так много людей во время застолья, но был наслышан о масштабах абхазских торжеств.Уроженец Салоник Михаил Пападопуло рассказал, что его предки из Абхазии, и у него в республике немало друзей."В прошлом году я побывал в Абхазии впервые. Я объездил все города. Мне очень понравилось. Я много где побывал и могу сказать, что природа Абхазии не сравнится ни с какой-либо другой страной. Я представляю, какой она была еще до войны", – сказал Михаил.Застолье сопровождалось концертной и развлекательной программой. На сцену вышли местные танцоры хореографического ансамбля "Амца", начинающая вокалистка Миранда исполнила несколько композиций, а Заслуженный артист Абхазии Нури Джинджолия показал пантомиму "абхаз в ресторане". Завершился вечер дискотекой и салютом.Обратная сторона бизнесаПо рассказу Руслана Кокоскерия, когда Абхазию стали посещать первые после войны с Грузией туристы, он с товарищем Бесланом Квициния открыл туристическую фирму. Гостей возили по основным достопримечательностям страны, где на тот момент инфраструктура в этой отрасли была в упадке.Например, на пути к озеру Рица, даже не было кафе, где можно было пообедать. Перекусы устраивали прямо на лужайках у реки из того, что взяли с собой в путь."Однажды, возвращаясь с очередной экскурсии, мне нужно было заехать на минутку домой. В этот момент я поймал себя на мысли, как это я сейчас зайду к себе домой, а туристы будут сидеть в машине у ворот? Не по-абхазски это. Я пригласил всех к нам. Мама тогда еще была жива. Она быстро накрыла на стол из того, что было. Мы перекусили, выпили по стаканчику вина, и гости были просто в восторге", – поделился Руслан.Именно тогда Руслану в голову пришла идея запустить у себя дома такой бизнес, и он не прогадал. Дело постепенно набирало обороты и с годами количество посетителей "абхазского застолья" росло. Сегодня уже семья Кокоскерия в день может принять в среднем до 500 человек, но первые группы состояли всего из нескольких туристов."Никогда не забуду, как я мечтал о том, что когда-нибудь смогу пригласить полный зал людей, где помещается около 80 человек. В последующие годы уже и этот зал был мал", –отметил Кокоскерия.Как объяснил Руслан, гости узнают "об абхазском застолье" от местных и сочинских туристических фирм, с которыми у него заключены договоры.Коллектив он собрал из числа соседей. Если не считать артистов, которые каждый вечер выходят на сцену, гостей обслуживают около 30 человек. Руслан благодарен им за усердие и за понимание со стороны остальных соседей.Кокоскерия не скрывает, что бизнес этот прибыльный, но непростой. Дело требует много сил, времени и решения ряда организационных, технических вопросов. Руслану 55 лет и, по его словам, он не против уступить более молодым проводить "абхазское застолье", но готовых к этому он пока не нашел."Как бы это громко ни звучало, к сожалению, я еще не нашел того, кто делал бы это так, как я это вижу. Приходить сюда просто как на работу и встречать гостей не получится. Это больше, чем работа. Нужно от души хотеть то, что ты делаешь. Искренне хотеть", –сказал он и добавил, что не представляет свою жизнь без этой работы. Единственное на что сетует Кокоскерия, это нехватка сна.Более того, подчеркнул Кокоскерия, он больше устает днем от бесконечных звонков, суеты и решений множества организационных вопросов, нежели от самого приема гостей. Тем более, что каждый такой вечер не похож на предыдущий."Наверное, труд уже вошел в привычку. Самым страшным приговором для меня был период пандемии коронавируса, когда всем сказали сидеть дома. Я тогда подумал, если даже не заболею, но от того, что сижу дома, точно не выживу", – с улыбкой вспомнил Руслан.Такая деятельность не терпит перерывов, так как существуют определенные обязательства перед партнерами, объясняет Руслан. Под перерывами он подразумевает траурные события, которые происходили в его семье или же по-соседству."Когда умерла наша мама, мне пришлось проводить застолье в банкетном зале в городе до 40 дней. Я даже не смог как следует оплакать ее. По-другому в этом деле не получается. Мне даже как-то сказали, Руслан Львович, вы определитесь, у вас экскурсионное бюро или похоронное. Тем более что у меня большой коллектив, который рассчитывает на свою зарплату", – поделился он.Успешный пример Руслана и Османа стал заразительным. Подобные виды досуга стали запускаться в разных районах Абхазии и даже в том же селе, где "абхазское застолье" зародилось. "Эстафету" также подхватили семьи Кварацхелия из Дурипша, Лейба из Мгудзырхуа, Ашуба из села Гуада.Этот факт Руслана никак не напрягает. Напротив, утверждает он, пусть люди развивают бизнес и знакомят иностранцев с абхазскими традициями и культурой."Если каждый на своем месте будет хорошо выполнять свою работу, то не будет проблем. Если каждый, с кем наш гость столкнется на улице, в селе, в горах, в общественном транспорте, будет уверен, что никто другой не сможет встретить гостя лучше него, то к нам люди приезжали бы и зимой, и летом", – подчеркнул Кокоскерия.Чего только не было за эти годы, говорит Кокоскерия. Во время "абхазского застолья" предлагали руку и сердце, отмечали дни рождения, люди знакомились там и позже создавали семьи, находили друг друга спустя 40 лет после расставания.В "абхазском застолье" есть одно нерушимое правило, которому должны следовать все без исключения – каждый гость должен приезжать к ним трезвым. В ином случае ему вызывают такси за свой счет и отправляют обратно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/luchshaya-dostoprimechatelnost-top-5-blyud-abkhazskoy-kukhni-1047077207.html

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