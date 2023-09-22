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Финальный концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Главный приз музыкального проекта "Apsny Star" - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T20:44+0300
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СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии в пятницу, 22 сентября.В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. По решению Анри Гумба, в супермезон от команды Фаи Мархолия прошла и Елизавета Аммаева.Во втором сезоне состоялись четыре концерта, они проходили раз в месяц с июня по сентябрь. Третий суперсезон проекта пройдет в Госфилармонии с октября по декабрь. За победу в финальном сезоне поборются победители первых двух.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tretiy-kontsert-vtorogo-sezona-apsny-star-proshel-v-sukhume-1047677614.html
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культура, музыка, абхазия
культура, музыка, абхазия

Финальный концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии

20:44 22.09.2023 (обновлено: 21:24 22.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный приз музыкального проекта "Apsny Star" - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии в пятницу, 22 сентября.
В суперсезон от команды Фаи Мархолия прошли Сария Айба и Кристина Кубрава, от команды Ильды Кучуберия - Гунда Абухба и Рената Хаджиева и от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.
В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. По решению Анри Гумба, в супермезон от команды Фаи Мархолия прошла и Елизавета Аммаева.
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
© Sputnik / Томас ТхайцукФинальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Финальный концерт Apsny Star прошел в Госфилармонии - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный концерт "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Во втором сезоне состоялись четыре концерта, они проходили раз в месяц с июня по сентябрь. Третий суперсезон проекта пройдет в Госфилармонии с октября по декабрь. За победу в финальном сезоне поборются победители первых двух.
Третий концерт второго сезона Апсны-стар - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2023
В Абхазии
Третий концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Сухуме
25 августа, 22:25
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
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