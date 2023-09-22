https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/finalnyy-kontsert-vtorogo-sezona-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1048153560.html

Финальный концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии

Финальный концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии

Главный приз музыкального проекта "Apsny Star" - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T20:44+0300

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СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии в пятницу, 22 сентября.В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. По решению Анри Гумба, в супермезон от команды Фаи Мархолия прошла и Елизавета Аммаева.Во втором сезоне состоялись четыре концерта, они проходили раз в месяц с июня по сентябрь. Третий суперсезон проекта пройдет в Госфилармонии с октября по декабрь. За победу в финальном сезоне поборются победители первых двух.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tretiy-kontsert-vtorogo-sezona-apsny-star-proshel-v-sukhume-1047677614.html

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