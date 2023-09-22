https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-23-i-24-sentyabrya-1048143182.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T15:00+0300

2023-09-22T15:00+0300

2023-09-22T16:26+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии