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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T15:00+0300
2023-09-22T15:00+0300
2023-09-22T16:26+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 сентября
15:00 22.09.2023 (обновлено: 16:26 22.09.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.