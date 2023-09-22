https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/ssha-otpravlyayut-na-ukrainu-ubiystvennuyu-pomosch-1048132059.html

США отправляют на Украину убийственную помощь

США отправляют на Украину убийственную помощь

Чем "успешнее" продвигается великое контрнаступление Украины, тем больше монстру Франкенштейна под названием ВСУ требуется транквилизаторов, чтобы шевелиться. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T11:35+0300

2023-09-22T11:35+0300

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На фоне уже практически официально объявленного разгрома армии наступления Украины Западу срочно потребовалось дать деморализованным укровоякам волшебную таблетку от храбрости — и она была оперативно найдена, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. На заседании контактной группы по Украине в Германии глава Пентагона Ллойд Остин с помпой объявил, что "украинское контрнаступление продолжает показывать устойчивый прогресс в продвижении", и по этому поводу США в ближайшее время поставит на Украину десять танков Abrams из обещанных 31, и они — фанфары! — будут снабжены боеприпасами с обедненным ураном, что наверняка повергнет русских в панику и заставит Путина вернуть Крым и покаяться.При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх добавила, что эти боеприпасы "будут применяться ответственно".По видению высоких чинов в Пентагоне, уверенных в тотальном превосходстве американской техники над всем остальным, появление Абрамсов на Украине станет тем самым переломным моментом. В июле этого года генерал армии США Дуглас Симс заявил, что "американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя", а председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли уверил неверующих, что "танк Abrams является самым лучшим в мире".Однако создается стойкое ощущение, что где-то мы уже это слышали.Если отставить в сторону простой факт, что хоть десять, хоть тридцать Абрамсов не помогут ВСУ от слова "никак", то стоит для порядка упомянуть, о чем умолчал в своих здравицах господин Остин.Например, то, что американцы отправят на Украину "раздетую" модификацию Абрамса — без суперсекретной брони с обедненным ураном и без самой продвинутой электроники. К слову — такие танки десятками уничтожались доисторическими танками советского производства в двух войнах в Ираке даже в условиях тотального превосходства американцев в воздухе, полной дезорганизации иракской армии и массовой сдачи иракцев в плен.Или то, что Абрамс — крайне дорогой, сложный и капризный танк, который совершенно невозможно ремонтировать и обслуживать в полевых, не говоря уже о боевых условиях. При стоимости одной единицы в десять миллионов долларов обслуживание Абрамса в идеальных условиях стоит минимум 350 000 долларов год, для него требуется дикое количество топлива, и у ВСУ просто нет тягачей, которые смогут сдвинуть с места 60-тонный венец западной военной мысли.Американские генералы хвалятся, что Абрамсы могут одной левой уничтожать русские танки своими чудо-снарядами с расстояния два-три километра, оставляя за скобками тот неудобный факт, что русский ПТРК "Корнет" сносит башню с расстояния пять километров, и до юношеских танковых дуэлей ни один Абрамс, скорее всего, не доживет.И мы уже не говорим про разные забавные мелочи вроде воздушного фильтра, который полностью забивается на Абрамсе пылью (а летом на Украине пыльно) всего за 15 минут, или отсутствие автомата заряжания, из-за чего скорострельность танка зависит от качества человеческого материала, которое в ВСУ стремится к нулю, или то, что поставщики танков советуют к каждому Абрамсу брать еще один — для запчастей.Но дело даже не в этом.Это может звучать немного гротескно и даже пафосно, но выбора у нас нет.Никакая воинская доблесть и массовый героизм наших лучших в мире солдат не смогут лоб в лоб компенсировать совокупную военно-экономическую мощь Запада, паче чаяния он решится выставить ее против нас напрямую.А это значит, что мы должны быть в военном строительстве настолько впереди, чтобы даже у законченных психопатов не было мыслей о возможной победе военными средствами.И мы в этом направлении идем, и достаточно успешно.Вчера представители Ростеха сообщили, что Россия в разы (и даже в десятки раз) увеличила производство самого современного оружия, которое обнуляет не только очередные "лучшие в мире танки", но и все остальное, пусть тоже лучшее в мире — "Кинжалы", "Искандеры", "Вихри", "Цирконы", "Гранаты", "Тахионы", "Ланцеты" и так далее и тому подобное.На днях в The Wall Street Journal вышла истеричная статья, согласно которой у США нет ответа на наши серийные гиперзвуковые ракеты, которые в течение часа могут гарантированно поразить цель в любой точке мира. Все попытки создать что-то подобное у американцев провалились, и в лучше случае ожидается что-то работоспособное лет через десять.Это значит, что эту фору мы должны поддерживать и впредь — для профилактики гриппа.Ну а что касается Абрамсов на Украине — мы не против: в парке "Патриот" давно зарезервировано место. Будем надеяться, что наши антитанкисты сработают "ответственно", и в музей привезут хотя бы целую башню.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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