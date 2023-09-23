https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/kabmin-ogranichil-vysotnost-zdaniy-v-tsentre-sukhuma-1048165129.html

Кабмин ограничил высотность зданий в центре Сухума

Кабмин ограничил высотность зданий в центре Сухума

Документ был принят с целью регулирования строительства новых зданий и реконструкции старых до принятия и вступления в силу градостроительного кодекса. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T17:21+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей для новых объектов строительства и реконструкции в центре Сухума. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Он действует в пределах центральной части города — от начала улицы Инал-ипа до улицы Басария, от Басария до проспекта Леона, вдоль проспекта Леона до улицы Гулиа и дальше на восток - до улицы генерала Агрба, вдоль улицы Ардзинба до Красного моста, вдоль набережной реки Беслетки. Со стороны моря центральная часть ограничена набережной Махаджиров и набережной Диоскуров от кафе "Пингвин" до памятника Неизвестному солдату.Для того, чтобы сохранить архитектурный ландшафт города, при определении предельной высоты зданий учитывались рельеф, высота застройки и наличие рядом доминант. Использовался принцип повышения высотности - чем ближе к морю, тем ниже должна быть застройка.Самые высокие здания, согласно документу, можно строить на отрезке улицы Генерала Аршба от Басария до Ардзинба (не выше девяти этажей или 31 метра), на участке улицы Воронова от улицы Лакоба до улицы Когония (не выше 11 этажей или 37 метров).Самые серьезные ограничения застройки - не более трех этажей или 11 метров высоты, наложены на следующие улицы: Генерала Агрба (от улицы Гулиа до улицы Читанава), Званба (от Гулиа до Аиааира и от Лакоба до Читанава), Академика Марра (от Гулиа до Лакоба), Набережной Махаджиров (от Аидгылара до Конфедератов).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/kollegiya-verkhovnogo-suda-ostavila-bez-izmeneniy-gradostroitelnoe-sudebnoe-reshenie--1047950126.html

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