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https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/rossiyskie-spasateli-nashli-tela-137-pogibshikh-ot-navodneniya-v-livii-1048159761.html
Российские спасатели нашли тела 137 погибших от наводнения в Ливии
Российские спасатели нашли тела 137 погибших от наводнения в Ливии
Наводнения и паводки обрушились на восточную Ливию 10 сентября, став причиной серьезных разрушений. Для работы в "красной зоне" 16 сентября в страну вылетели... 23.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. С воскресенья, 17 сентября, сотрудники МЧС России нашли и извлекли из-под обломков зданий тела 137 человек, погибших во время наводнения в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Всего с начала работ было проработано более 530 тысяч квадратных метров территории, 80 километров береговой линии, 33 тысяч квадратных метров акватории. Российские спасатели оказали медицинскую помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям. Наводнение обрушилось Ливию после шторма "Даниэль" 10 сентября. Сильнее всего пострадали населенные пункты на востоке страны, города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. По данным местного отделений Красного Полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч человек, около 20 тысяч пропали без вести. Кроме того, еще 38 тысяч жителей покинули районы, сильнее всего пострадавшие от наводнения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/chislo-zhertv-fevralskikh-zemletryaseniy-v-turtsii-prevysilo-47-tysyach-1044539846.html
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новости, мчс рф, ливия, наводнение, россия

Российские спасатели нашли тела 137 погибших от наводнения в Ливии

12:22 23.09.2023
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСмотр сил и средств МЧС России в Краснодаре
Смотр сил и средств МЧС России в Краснодаре - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2023
© Sputnik / Николай Хижняк
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Наводнения и паводки обрушились на восточную Ливию 10 сентября, став причиной серьезных разрушений. Для работы в "красной зоне" 16 сентября в страну вылетели российские спасатели.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. С воскресенья, 17 сентября, сотрудники МЧС России нашли и извлекли из-под обломков зданий тела 137 человек, погибших во время наводнения в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тела 25 людей были найдены только за последние сутки - 23 были обнаружены в труднодоступной местности, еще два - извлечены из-под завалов.
Всего с начала работ было проработано более 530 тысяч квадратных метров территории, 80 километров береговой линии, 33 тысяч квадратных метров акватории. Российские спасатели оказали медицинскую помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям.
Наводнение обрушилось Ливию после шторма "Даниэль" 10 сентября. Сильнее всего пострадали населенные пункты на востоке страны, города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия.
По данным местного отделений Красного Полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч человек, около 20 тысяч пропали без вести. Кроме того, еще 38 тысяч жителей покинули районы, сильнее всего пострадавшие от наводнения.
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