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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 24.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-24T13:18+0300
2023-09-24T13:18+0300
2023-09-24T13:18+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В понедельник, 25 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В понедельник, 25 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.