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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T13:18+0300

2023-09-24T13:18+0300

2023-09-24T13:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В понедельник, 25 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии