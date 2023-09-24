https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/rossiyskie-mirotvortsy-perevezli-bolee-300-zhiteley-nagornogo-karabakha-v-armeniyu-1048186727.html

Российские миротворцы перевезли более 300 жителей Нагорного Карабаха в Армению

Российские миротворцы перевезли более 300 жителей Нагорного Карабаха в Армению

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление... 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T21:23+0300

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2023-09-24T21:23+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Российские военнослужащие помогли 311 мирным жителям переехать из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство подчеркивает, что российские миротворцы продолжают выполнять в Нагорном Карабахе задачи, связанные с поддержанием диалога между Степанакертом и Баку и направленные на недопущение кровопролития и обеспечением безопасности гражданских лиц. Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя.20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не понимает пункта о выводе ВС Армении из Карабаха, так как с октября 2021 года армянских военных на территории республики не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-pogibli-v-nagornom-karabakhe-1048087560.html

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