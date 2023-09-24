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Российские войска улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении
Российские войска улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении
Всего за сутки на Донецком направлении противник потерял около 305 солдат, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777... 24.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-24T14:55+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Российские войска отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ и, контратаковав, улучшили свое тактическое положение. Об этом сообщает Министерство обороны России. На Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 110 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20, на Купянском - более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", самоходную артиллерийскую установку "Krab", полевой склад боеприпасов, на Херсонском направлении - до 40 бойцов, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ, живой силе и военной технике противника в 109 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/bolee-250-dronov-vsu-byli-sbity-sredstvami-pvo-rossii-za-nedelyu-1048165363.html
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Российские войска улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении
Всего за сутки на Донецком направлении противник потерял около 305 солдат, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Российские войска отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ и, контратаковав, улучшили свое тактическое положение. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б". На Краснолиманском направлении - свыше 50 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 110 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20, на Купянском - более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", самоходную артиллерийскую установку "Krab", полевой склад боеприпасов, на Херсонском направлении - до 40 бойцов, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ, живой силе и военной технике противника в 109 районах.
Средства противовоздушной обороны России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов.