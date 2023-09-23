https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/bolee-250-dronov-vsu-byli-sbity-sredstvami-pvo-rossii-za-nedelyu-1048165363.html

Более 250 дронов ВСУ были сбиты средствами ПВО России за неделю

Более 250 дронов ВСУ были сбиты средствами ПВО России за неделю

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года российские войска уничтожили более семи тысяч украинских дронов. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T18:27+0300

2023-09-23T18:27+0300

2023-09-23T18:27+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. С 17 по 23 сентября российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 257 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России. Ведомство уточняет, что в течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове с помощью крылатых ракет и беспилотников. В ходе отражения этих атак средства ПВО России уничтожили пять крылатых ракет, противокорабельную ракету "Нептун" и 37 ударных беспилотников.В воздушных боях за неделю российские войска уничтожили украинские самолеты Су-24м, два МиГ-29, два штурмовика Су-25, а также российские дроны уничтожили две радиолокационные станции обнаружения маловысотных воздушных целей СТ-68 и радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18 и ПРВ-16.В период с 17 по 23 сентября, говорится в сообщении Минобороны, нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, пунктам размещения иностранных наемников. На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 1455 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО, три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.На Краснолиманском направлении за неделю были отражены 15 атак противника, Киев потерял до 435 человек убитыми и раненными, , 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей восемь орудий, на Херсонском направлении - до 445 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. На Южно-Донецком в течение недели российские войска отразили пять атак противника, уничтожили более 950 украинских военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, два склада с боеприпасами.На Запорожском направлении уничтожено более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, на Купянском направлении - свыше 215-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, зенитный ракетный комплекс M1097 "Avenger".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/ssha-otpravlyayut-na-ukrainu-ubiystvennuyu-pomosch-1048132059.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/dva-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozhili-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1048128297.html

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