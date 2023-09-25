https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-30-sentyabrya-1048228655.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября
Акция началась в 2016 году, когда было собрано и пронесено в шествии около 2000 портретов участников Отечественной войны народа Абхазии. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T19:05+0300
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2023-09-25T19:08+0300
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября, сообщило агентство "Апсныпресс". В 11:00 колонна выдвинется к Парку Славы на церемонию возложения цветов. После шествие направится к Площади Свободы, где пройдет после военного парада. Уже готово 1100 портретов героев. Распечатать фото все можно по адресу: Сухум, улица Абазинская 55.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/litsa-pobedy-v-abkhazii-provedut-aktsiyu-bessmertnyy-polk-1047285716.html
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абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна
абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября
19:05 25.09.2023 (обновлено: 19:08 25.09.2023)
Акция началась в 2016 году, когда было собрано и пронесено в шествии около 2000 портретов участников Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября, сообщило агентство "Апсныпресс".
Как рассказали организаторы председатель Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий ОВНА Лариса Тарба и представитель компании "А-Мобаил" Астанда Чкадуа, сбор участников начнется в 10:30 у Драмтеатра, где всем раздадут фотографии.
В 11:00 колонна выдвинется к Парку Славы на церемонию возложения цветов. После шествие направится к Площади Свободы, где пройдет после военного парада.
Уже готово 1100 портретов героев. Распечатать фото все можно по адресу: Сухум, улица Абазинская 55.