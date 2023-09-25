https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/operirovali-i-den-i-noch-vospominaniya-khirurga-valeriya-avidzba-o-voyne-1048191771.html
Оперировали и день, и ночь: воспоминания хирурга Валерия Авидзба о войне
Оперировали и день, и ночь: воспоминания хирурга Валерия Авидзба о войне
Хирург Валерий Авидзба с первого дня войны встал на защиту Родины, сначала он с оружием в руках был в рядах ополчения, а затем участвовал в формировании... 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T12:15+0300
2023-09-25T12:15+0300
2023-09-25T12:25+0300
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В интервью с корреспондентом Sputnik военный хирург поделился воспоминаниями о самых тяжелых днях его жизни.Валерий Авидзба до начала Отечественной войны народа Абхазии работал хирургом и замглавврача в Гудаутской районной больнице, затем по поручению партийного руководства возглавил санаторий в Гагре.14 августа 1992 года в Абхазии началась война. И Валерий, как и тысячи его соотечественников, не мог оставаться в стороне."Когда началась война, я был у себя в кабинете, услышал обращение Владислава Григорьевича Ардзинба к народу, что грузинские агрессоры без объявления войны вошли на территорию Абхазии и бесчинствуют. Я вообще забыл, что я доктор. Конечно, первая моя мысль была взять в руки оружие и вместе со своими братьями встать на защиту Абхазии. Это долг каждого человека", – вспоминает хирург.С первых дней войны Авидзба записался в ряды ополчения. Позже, когда начала формироваться военная медицинская служба, он стал одним из тех, кто стоял у ее истоков.С первых дней войны с абхазской стороны было много раненых. За 413 дней войны через Гудаутский военный госпиталь прошли 4063 раненых. Хирургам приходилось оперировать и день, и ночь."Если за сутки нам удавалось поспать один час, то это было здорово. За все время войны мне, наверное, только одну ночь пришлось дома ночевать. Понятно, почему. И мой сын находился на передовой. Это одна сторона. И каждый раз, как только подъезжала машина с ранеными, я всегда ждал и думал, наверное, и мой сын там. Это первое, что не давало возможность уйти. Да и помимо этого, спать было очень сложно. Как будешь спать, когда боевые действия не прекращались ни на один день. Хотя и были затишья, но и тем не менее мы не оставались без работы, потому что все равно были вылазки. Все равно были провокации. И мы получали раненых", – вспоминает Валерий Авидзба.Подробнее смотрите в интервью.Автомат на скальпель: история военного хирурга Валерия Авидзба
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видео, мультимедиа, абхазия, овна, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, овна, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии, видео
Оперировали и день, и ночь: воспоминания хирурга Валерия Авидзба о войне
12:15 25.09.2023 (обновлено: 12:25 25.09.2023)
Хирург Валерий Авидзба с первого дня войны встал на защиту Родины, сначала он с оружием в руках был в рядах ополчения, а затем участвовал в формировании военно-медицинской службы Абхазии и спасал жизни раненых бойцов.
В интервью с корреспондентом Sputnik военный хирург поделился воспоминаниями о самых тяжелых днях его жизни.
Валерий Авидзба до начала Отечественной войны народа Абхазии работал хирургом и замглавврача в Гудаутской районной больнице, затем по поручению партийного руководства возглавил санаторий в Гагре.
14 августа 1992 года в Абхазии началась война. И Валерий, как и тысячи его соотечественников, не мог оставаться в стороне.
"Когда началась война, я был у себя в кабинете, услышал обращение Владислава Григорьевича Ардзинба к народу, что грузинские агрессоры без объявления войны вошли на территорию Абхазии и бесчинствуют. Я вообще забыл, что я доктор. Конечно, первая моя мысль была взять в руки оружие и вместе со своими братьями встать на защиту Абхазии. Это долг каждого человека", – вспоминает хирург.
С первых дней войны Авидзба записался в ряды ополчения. Позже, когда начала формироваться военная медицинская служба, он стал одним из тех, кто стоял у ее истоков.
С первых дней войны с абхазской стороны было много раненых. За 413 дней войны через Гудаутский военный госпиталь прошли 4063 раненых. Хирургам приходилось оперировать и день, и ночь.
"Если за сутки нам удавалось поспать один час, то это было здорово. За все время войны мне, наверное, только одну ночь пришлось дома ночевать. Понятно, почему. И мой сын находился на передовой. Это одна сторона. И каждый раз, как только подъезжала машина с ранеными, я всегда ждал и думал, наверное, и мой сын там. Это первое, что не давало возможность уйти. Да и помимо этого, спать было очень сложно. Как будешь спать, когда боевые действия не прекращались ни на один день. Хотя и были затишья, но и тем не менее мы не оставались без работы, потому что все равно были вылазки. Все равно были провокации. И мы получали раненых", – вспоминает Валерий Авидзба.
Подробнее смотрите в интервью.