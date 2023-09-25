https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/iz-okopov-v-gospital-istoriya-voennogo-khirurga-valeriya-avidzba-1048032510.html

Из окопов в госпиталь: история военного хирурга Валерия Авидзба

Из окопов в госпиталь: история военного хирурга Валерия Авидзба

За 413 дней Отечественной войны народа Абхазии через госпитали республики прошли более семи тысяч раненых. Многие из них возвращались в строй благодаря врачам. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T08:55+0300

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Хирург Валерий Авидзба с первого дня войны встал на защиту Родины, а затем участвовал в формировании военно-медицинской службы Абхазии.О том, как доктор попал на войну, почему его с передовой отправили в госпиталь, и как работали хирурги во время войны, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВалерий Авидзба до начала Отечественной войны народа Абхазии работал хирургом и замглавврача в Гудаутской районной больнице, затем по поручению партийного руководства возглавил санаторий в Гагре.14 августа 1992 года в Абхазии началась война. И Валерий, как тысячи его соотечественников, не мог оставаться в стороне.Валерий первым делом отправился в родное село Мгудзырхуа. Он взял отцовский охотничий карабин и пошел в сельсовет, где уже успели собраться другие сельчане. Чуть позже к ним присоединились 15 вооруженных ребят, которые предложили Валерию стать их командиром.Вместе с ними Валерий сначала отправился в Гудауту, а оттуда – в Сухум на оборону Красного моста."Наши автоматы еще были в масле, многие ребята даже не знали, как пользоваться. Но я, прошедший чешские события, уже служил с автоматом и знал, что это такое. Некоторым даже показывал, как пользоваться", – рассказывает Валерий Авидзба.Доктору не место в окопахК 18 августа грузинские военные формирования установили свой контроль в Сухуме. Абхазское ополчение вынуждено было отойти к Гумисте.Однако абхазская медицина не имела боевого опыта. Все пришлось организовывать практически с нуля. Для начала врачи сформировали штаб. Его возглавил Отар Осия. Валерий Авидзба стал одним из его заместителей.Военные госпитали были развернуты в Гудауте и Новом Афоне. По словам Авидзба, медицина в военных условиях практически началась с чистого листа."Мы столкнулись с такими фактами, когда нужно было что-то придумать, чтобы исправить то, с чем никогда мы не сталкивались", – подчеркнул он.“Оперировали и день и ночь”С первых дней войны с абхазской стороны было много раненых. За 413 дней войны через Гудаутский военный госпиталь прошли 4063 раненых. Хирургам приходилось оперировать и день, и ночь.Самым тяжелым и самым ужасным днем хирург называет освобождение Гагры. Тогда было 27 тяжелораненых бойцов, которых расстреляли практически в упор."Сваны, которые владели абхазским языком в совершенстве, крикнули нашим ребятам: "Поднимайтесь сюда, мы здесь, отсюда обойдем". Наши ребята туда ринулись, они думали, что идут к своим братьям. А там их в упор расстреливали. Ребята даже не успевали скрыться. Мы этих раненых оперировали тут же в Гагрской больнице. До Гудауты их не довезли бы. Мы развернули операционные столы, работали по щиколотку в крови, оперировали даже на полу, потому что столов не хватало. Приходилось останавливать кровотечение и оперировать этих ребят. Это был фильм ужасов. Ребята истекали кровью струйно", – рассказал Авидзба.Тяжелыми для абхазских врачей было январское наступление, которое закончилось неудачей. По словам Авидзба, было много человеческих потерь, не всех раненых удавалось вытащить – 19 абхазских бойцов оставались по ту сторону Гумисты.Во время переговоров грузинское военное руководство обнадежило, что передадут раненых абхазской стороне."Они дождались позднего вечера, до часу ночи. Затем по рупору объявили раненым, что не надо сопротивляться, их заберут и передадут абхазской стороне. Но грузины подходили и спокойно штыком добивали наших ребят. Очень много тел мы получили с колотыми ранами, еще кровили, тела теплые были. Вот так их доставили нам", – рассказал военный хирург.Вдохнуть жизньЧасто военные хирурги сталкивались, казалось бы, с безнадежными случаями. Так после очередного наступления на Хабьюк, было много раненых. На вертолете в Гудаутский госпиталь доставили 19 раненых."Я пошел мыться в операционную. Проходя мимо палаты, смотрю, на носилках лежит двухметрового роста молодой человек. Он весь синий. Мы его не везли, он был доставлен в госпиталь другим путем. Я спрашиваю у медсестры, почему он здесь лежит. Она говорит, что ждут снимок. Я посмотрел, пульса и дыхания нет. Вижу входное отверстие в области передней стенки живота. Я говорю: "На стол его". А все столы за исключением одного уже заняты. А ассистировать даже некому. Гинеколог Лиана Ачба была рядом. Я ей говорю: "Иди, мойся, будем оперировать вместе". – Она говорит: "Что мне оперировать? Я гинеколог". – Я отвечаю: "Ничего страшного, никаких проблем не будет". Мы пошли оперировать. И практически мы прооперировали ему грудную клетку и вытащили оттуда осколок размером со спичечный коробок. Он сразу порозовел, стал дышать. Практически мы вдохнули ему жизнь", – вспоминает Авидзба.Реабилитация бойцовЕще в начале войны, как признается Валерий Авидзба, никто не думал о создании реабилитационного центра для раненых бойцов. После освобождения Гагры идея возникла спонтанно.Хирург встретился с работниками КБРЦ и предложил им своими руками восстановить объект. Уже к маю 1993 года реабилитационный центр был готов к приему первых пациентов.Позже на базе КБРЦ была организована ортопедическая служба по протезированию ампутантов."Тогда Владислав Григорьевич сказал: "Старик, многие государства не имеют протезирования. А ты хочешь это организовать. Ну попробуй". И по сей день ортопедическое протезирование работает", – добавил хирург.Валерий Авидзба и сегодня возглавляет Реабилитационный центр в Гагре. Ежегодно через КБРЦ проходят десятки инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20160512/1018238356.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/neponyatno-kak-my-vyzhili-istoriya-uchastnika-operatsii-po-osvobozhdeniyu-gagry-1041852064.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170106/avidzba-fakt-ubijstva-nashix-ranenyx-posle-boya-podtverdil-gruzinskij-vrach-1020190022.html

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овна, история, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии