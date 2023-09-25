https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/pamyatnik-pogibshim-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-otkryli-v-sele-eshera-1048234723.html
Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Эшера
Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Эшера
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов погибло 45 бойцов из села Эшера. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T20:05+0300
2023-09-25T20:05+0300
2023-09-25T20:05+0300
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овна
история
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов открыли в селе Эшера Сухумского района в понедельник 25 сентября.На торжественном мероприятии присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. Выступая перед собравшимися глава администрации Сухумского района Алхас Читанава выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в создание памятника.Глава администрации села Эшера Тамара Авидзба-Эзугбая, потерявшая на войне четверых сыновей, поздравила весь народ Абхазии с предстоящим 30-летием Победы в Отечественной войне, которая была добыта благодаря стойкости, мужеством жителей республики."Мы показали всему миру, что нас не так уж просто победить, так как Родина у нас одна, другой у нас нет, и она нам богом дана. Я уверена, что наши дети, внуки, правнуки всегда будут чтить, беречь и защищать честь каждого погибшего солдата, каждую мать и каждого инвалида войны", - подчеркнула она.Независимость Абхазии была достигнута благодаря героям, они ценой своих жизней принесли свободу своей страны. Они навсегда останутся в людских сердцах и в истории Абхазии, добавила Тамара Авидзба-Эзугбая.В продолжение мероприятия вице-президент республики Бадра Гунба отметил, что абхазский народ несет память о погибших все послевоенное время. Он добавил, что село Эшера было прифронтовым, где многие абхазские бойцы проливали свою кровь. Их имена навсегда останутся в истории Абхазии, и им никогда не будет забвения, подчеркнул вице-президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/sokhranit-navsegda-chetyre-muzeya-otkrylis-v-bzybskoy-shkole-ko-dnyu-pobedy-1048231799.html
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нижняя эшера, абхазия, овна, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии
нижняя эшера, абхазия, овна, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Эшера
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов погибло 45 бойцов из села Эшера.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов открыли в селе Эшера Сухумского района в понедельник 25 сентября.
На торжественном мероприятии присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания.
Выступая перед собравшимися глава администрации Сухумского района Алхас Читанава выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в создание памятника.
"Нет забвения героям, которые принесли нам Победу, преклоняемся перед матерями, воспитавшими таких патриотов", - отметил он.
Глава администрации села Эшера Тамара Авидзба-Эзугбая, потерявшая на войне четверых сыновей, поздравила весь народ Абхазии с предстоящим 30-летием Победы в Отечественной войне, которая была добыта благодаря стойкости, мужеством жителей республики.
"Мы показали всему миру, что нас не так уж просто победить, так как Родина у нас одна, другой у нас нет, и она нам богом дана. Я уверена, что наши дети, внуки, правнуки всегда будут чтить, беречь и защищать честь каждого погибшего солдата, каждую мать и каждого инвалида войны", - подчеркнула она.
Независимость Абхазии была достигнута благодаря героям, они ценой своих жизней принесли свободу своей страны. Они навсегда останутся в людских сердцах и в истории Абхазии, добавила Тамара Авидзба-Эзугбая.
"Большое терпение нашим матерям, чтобы мы могли встречать День Победы многие годы, низкий поклон вам матерям добровольцев, матерям без вести пропавших, матерям потерявших единственных сыновей. Всего самого хорошего, крепкого здоровья всему народу Абхазии, да здравствует, наша Победа! Да здравствует наша независимость! Да здравствует наш народ, который живет душой и сердцем, с Днем Победы, дорогие мои", - сказала она.
В продолжение мероприятия вице-президент республики Бадра Гунба отметил, что абхазский народ несет память о погибших все послевоенное время. Он добавил, что село Эшера было прифронтовым, где многие абхазские бойцы проливали свою кровь. Их имена навсегда останутся в истории Абхазии, и им никогда не будет забвения, подчеркнул вице-президент.