https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/pamyatnik-pogibshim-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-otkryli-v-sele-eshera-1048234723.html

Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Эшера

Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Эшера

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов погибло 45 бойцов из села Эшера. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T20:05+0300

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в абхазии

нижняя эшера

абхазия

овна

история

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов открыли в селе Эшера Сухумского района в понедельник 25 сентября.На торжественном мероприятии присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. Выступая перед собравшимися глава администрации Сухумского района Алхас Читанава выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в создание памятника.Глава администрации села Эшера Тамара Авидзба-Эзугбая, потерявшая на войне четверых сыновей, поздравила весь народ Абхазии с предстоящим 30-летием Победы в Отечественной войне, которая была добыта благодаря стойкости, мужеством жителей республики."Мы показали всему миру, что нас не так уж просто победить, так как Родина у нас одна, другой у нас нет, и она нам богом дана. Я уверена, что наши дети, внуки, правнуки всегда будут чтить, беречь и защищать честь каждого погибшего солдата, каждую мать и каждого инвалида войны", - подчеркнула она.Независимость Абхазии была достигнута благодаря героям, они ценой своих жизней принесли свободу своей страны. Они навсегда останутся в людских сердцах и в истории Абхазии, добавила Тамара Авидзба-Эзугбая.В продолжение мероприятия вице-президент республики Бадра Гунба отметил, что абхазский народ несет память о погибших все послевоенное время. Он добавил, что село Эшера было прифронтовым, где многие абхазские бойцы проливали свою кровь. Их имена навсегда останутся в истории Абхазии, и им никогда не будет забвения, подчеркнул вице-президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/sokhranit-navsegda-chetyre-muzeya-otkrylis-v-bzybskoy-shkole-ko-dnyu-pobedy-1048231799.html

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