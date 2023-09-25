https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/sokhranit-navsegda-chetyre-muzeya-otkrylis-v-bzybskoy-shkole-ko-dnyu-pobedy-1048231799.html

Сохранить навсегда: четыре музея открылись в Бзыбской школе ко Дню Победы

Сохранить навсегда: четыре музея открылись в Бзыбской школе ко Дню Победы

Экспонаты для четырех музеев в Бзыбской школе №1 имени Руслана Алшундба собирались в течение последних 25 лет. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T19:50+0300

2023-09-25T19:50+0300

2023-09-25T19:50+0300

в абхазии

гагрский район

абхазия

овна

дети

культура

30-летие дня победы и независимости абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/19/1048222886_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f0ea0b93dc063b354588bdf8a90b9792.jpg

О том, как прошла церемония открытия музеев в Бзыбской школе и чему они посвящены, какие экспонаты в них представлены и как их находили, кто из учеников пожертвовал на это дело заработанные во время каникул деньги, как оценили это событие жители поселка, читайте в материале Sputnik.Герои и потериПочти половину второго этажа Бзыбской школы №1 отвели под музеи. В понедельник, 25 сентября, там открыли сразу четыре музея, посвященных выходцам из этого поселка и его истории.Речь идет о музее в честь павших защитников страны в период Отечественной войны народа Абхазии, репрессированных, пропавших без вести в 1937 году и сложивших головы в Великой Отечественной войне, краеведческий музей и музей школы. Коридор, ведущий к этим залам, украшен 17 историческими флагами Абхазии разных эпох.По рассказу инициатора создания этих музеев, замдиректора по воспитательной части Бзыбской школы №1 Анжелы Барганджия, было собрано более одной тысячи экспонатов, и эта работа длилась 25 лет.В музеях представлены сотни фотографий людей, которые погибли, защищая Родину, или же пропали без вести во время Сталинских репрессий. Архивные фотографии добровольцев, прибывших помочь абхазскому народу. Также в музеях можно увидеть оружия тех лет, осколки разорвавшихся боеприпасов, снаряды, ножи, ордена и медали, письма, личные вещи героев страны, элементы военного обмундирования, на небольших экранах транслируется военная видео хроника. Одной из тех, кто помогал открывать музеи была председатель Гагрского отделения матерей погибших защитников Абхазии Хикур Читанава. В войне 1992-1993 годов она потерял сына – Ахру Конджария. Ему было 18 лет.По ее словам, с первого дня после начала войны Ахра пытался пойти на фронт, но тогда он был несовершеннолетним и его не брали на службу. Несмотря на это, он старался помочь бойцам по мере своих сил и ездил с одной позиции на другую вместе с товарищами. 2 января 1993 года ему исполнилось 18 лет.Ахра Конджария был отличником в школе и занимался игрой на пиано. Планировал поступать в Московскую консерваторию, но вместо учебы ему пришлось взять в руки оружие и стать минометчиком.Погиб Конджария во время операции по взятию стратегической возвышенности в Сухумском районе Цугуровки. Заняв эту точку, абхазские бойцы разместились в палатах и стали дожидаться следующего дня."Со слов очевидцев, в ту ночь пошел сильный ливень, были гром и молнии. Наши ребята сидели в этих шалашах и грызли сухие макароны, оставленные грузинами. Еды с собой у них не было. Вдруг, их окружили и начали обстреливать. Многих убили на месте, но некоторым удалось отойти в лесополосу, где были заложены мины. На одной из них подорвался Виталий Шулумба", - отметила Читанава.Она добавила, что ее сын закинул себе на плечи раненого Виталия Шулумба и сам наступил на мину. Спустя несколько дней его тело нашли в 800 метрах от тела Шулумба у берега реки Гумиста. Читанава предполагает, что ее сын погиб не сразу, и он прополз все это расстояние.У Лели Бганба на войне в возрасте 22 лет погиб родной брат Сафер Бганба. Незадолго до начала боевых действий в Абхазии, он отучился на ветеринара и стал работать по специальности на Бзыбском ипподроме.У Эммы Псардия в той войне погиб 17-летний сын Расим Псардия. На открытие музеев она пришла вместе с дочерью Иветой. Женщинам было сложно говорить о своей утрате и их рассказ прерывался слезами, но все же они сумели поделиться тем, что Расим был второкурсником Луганского института и война его застала во время летних каникул, которые он проводил дома."Мы даже не смогли его догнать. Он выбежал из дома, как только узнал о начале войны. Догнал своих друзей и пошел с ними, но перед Шромским наступлением он вернулся и попрощался с нами", - с дрожью в голосе поделилась Ивета.За два дня до освобождения Сухума – 25 сентября также погиб ее двоюродный брат Владислав Псардия. Фотографии всех вышеназванных бойцов выставлены в музее школы.Долгожданный день и личный вкладЧетверть века ушло на поиски и открытие этих музеев, подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik замдиректора Бзыбской школы №1 Анжела Барганджия. Она призналась, что уже сегодня, наконец, испытывает чувство выполненного долга и безграничного счастья от того, что все получилось.Поиски экспонатов, сбор архивных фотографий и материалов проходили по всему поселку Бзыбь.По имеющейся у нее официальной информации, в Отечественной войне народа Абхазии погибло 84 выходца из поселка Бзыбь, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 350 бзыпцев, из них не вернулось 120 человек.Барганджия подчеркнула, что открытие музеев не означает завершение работы. Она и ее единомышленники намерены пополнять их новыми экспонатами. В том числе, в планах открытие зала, посвященного абхазскому политическому деятелю и революционеру Нестору Лакоба.Всего на воплощение в жизнь многолетней мечты многих жителей поселка Бзыбь понадобилось более одного миллиона рублей. Часть этих средств были выделены из бюджета Гагрского района, их потратили на ремонт помещений и закупку мебели. Не остались в стороне местные предприниматели и неравнодушные жители.Свой вклад в это дело внес также ученик 11-го класса Роланд Абыджба, который передал школе заработанные во время летних каникул 50 тысяч рублей,.На вопрос о том, почему он принял такое решение, а не купил себе, например, новый гаджет или одежду, Роланд ответил, что ему это не интересно и все что ему нужно, у него уже есть.В церемонии открытия музеев, сопровождавшейся не только поздравительными речами и воспоминаниями о павших героях, но также песнями, стихотворениями, приняли участие несколько десятков человек. Присутствовал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, руководство Гагрского района, депутаты Парламента и Собрания Гагрского района, ветераны войны с Грузией и члены семьи, погибших защитников республики. Молодые "гиды" из числа учеников школы провели для них экскурсию по всем залам.Замглавы Гагрского района Хана Гунба в своем выступлении поздравили присутствующих на церемонии с предстоящим юбилеем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В частности, она отметила, что Бзыбская школа в очередной раз доказала то, что герои страны не забыты и память о них никогда не будет утрачена.Она также поблагодарила матерей, которые воспитали достойных сыновей Абхазии, и выразил благодарность отделу культуры Гагрского района, дирекции Бзыбской школы №1 за патриотическое воспитание молодежи и сохранение истории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/skazki-o-voyne-chem-i-zachem-gruziny-opravdyvayut-svoe-porazhenie-spustya-30-let-1047090690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

гагрский район, абхазия, овна, дети, культура, 30-летие дня победы и независимости абхазии