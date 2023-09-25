Сохранить навсегда: четыре музея открылись в Бзыбской школе ко Дню Победы
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава
Экспонаты для четырех музеев в Бзыбской школе №1 имени Руслана Алшундба собирались в течение последних 25 лет.
О том, как прошла церемония открытия музеев в Бзыбской школе и чему они посвящены, какие экспонаты в них представлены и как их находили, кто из учеников пожертвовал на это дело заработанные во время каникул деньги, как оценили это событие жители поселка, читайте в материале Sputnik.
Герои и потери
Почти половину второго этажа Бзыбской школы №1 отвели под музеи. В понедельник, 25 сентября, там открыли сразу четыре музея, посвященных выходцам из этого поселка и его истории.
Речь идет о музее в честь павших защитников страны в период Отечественной войны народа Абхазии, репрессированных, пропавших без вести в 1937 году и сложивших головы в Великой Отечественной войне, краеведческий музей и музей школы. Коридор, ведущий к этим залам, украшен 17 историческими флагами Абхазии разных эпох.
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава
По рассказу инициатора создания этих музеев, замдиректора по воспитательной части Бзыбской школы №1 Анжелы Барганджия, было собрано более одной тысячи экспонатов, и эта работа длилась 25 лет.
В музеях представлены сотни фотографий людей, которые погибли, защищая Родину, или же пропали без вести во время Сталинских репрессий. Архивные фотографии добровольцев, прибывших помочь абхазскому народу. Также в музеях можно увидеть оружия тех лет, осколки разорвавшихся боеприпасов, снаряды, ножи, ордена и медали, письма, личные вещи героев страны, элементы военного обмундирования, на небольших экранах транслируется военная видео хроника.
В кареведческом музее представлены предметы абхазского быта, агара (колыбель-прим.), старинная мебель и даже апацха (абхазская плетеная кухня-прим.) и амхара (традиционное временное жилище для молодожен-прим.).
Одной из тех, кто помогал открывать музеи была председатель Гагрского отделения матерей погибших защитников Абхазии Хикур Читанава. В войне 1992-1993 годов она потерял сына – Ахру Конджария. Ему было 18 лет.
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава
По ее словам, с первого дня после начала войны Ахра пытался пойти на фронт, но тогда он был несовершеннолетним и его не брали на службу. Несмотря на это, он старался помочь бойцам по мере своих сил и ездил с одной позиции на другую вместе с товарищами. 2 января 1993 года ему исполнилось 18 лет.
"Когда ему исполнилось 18 лет, он пришел ко мне и сказал, что его будут считать дезертиром, и он должен идти на войну. Поставил меня перед фактом. Я ему напомнила слова Владислава Ардзинба о том, что единственные сыновья могут не идти на войну, но он ответил мне, что во многих абхазских семьях есть единственные сыновья", - вспомнила Читанава.
Ахра Конджария был отличником в школе и занимался игрой на пиано. Планировал поступать в Московскую консерваторию, но вместо учебы ему пришлось взять в руки оружие и стать минометчиком.
Погиб Конджария во время операции по взятию стратегической возвышенности в Сухумском районе Цугуровки. Заняв эту точку, абхазские бойцы разместились в палатах и стали дожидаться следующего дня.
"Со слов очевидцев, в ту ночь пошел сильный ливень, были гром и молнии. Наши ребята сидели в этих шалашах и грызли сухие макароны, оставленные грузинами. Еды с собой у них не было. Вдруг, их окружили и начали обстреливать. Многих убили на месте, но некоторым удалось отойти в лесополосу, где были заложены мины. На одной из них подорвался Виталий Шулумба", - отметила Читанава.
Она добавила, что ее сын закинул себе на плечи раненого Виталия Шулумба и сам наступил на мину. Спустя несколько дней его тело нашли в 800 метрах от тела Шулумба у берега реки Гумиста. Читанава предполагает, что ее сын погиб не сразу, и он прополз все это расстояние.
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава
У Лели Бганба на войне в возрасте 22 лет погиб родной брат Сафер Бганба. Незадолго до начала боевых действий в Абхазии, он отучился на ветеринара и стал работать по специальности на Бзыбском ипподроме.
"Он был очень стеснительный, гостеприимный и воспитанный. Он погиб спустя месяц после начала войны – 15 сентября 1992 года. Он был хорошим охотником и знал все тропы. Ему поручили встретить очередную группу добровольцев и там они попали в окружение, из которого живым Сафер не вышел", - сказала Бганба.
У Эммы Псардия в той войне погиб 17-летний сын Расим Псардия. На открытие музеев она пришла вместе с дочерью Иветой. Женщинам было сложно говорить о своей утрате и их рассказ прерывался слезами, но все же они сумели поделиться тем, что Расим был второкурсником Луганского института и война его застала во время летних каникул, которые он проводил дома.
"Мы даже не смогли его догнать. Он выбежал из дома, как только узнал о начале войны. Догнал своих друзей и пошел с ними, но перед Шромским наступлением он вернулся и попрощался с нами", - с дрожью в голосе поделилась Ивета.
За два дня до освобождения Сухума – 25 сентября также погиб ее двоюродный брат Владислав Псардия. Фотографии всех вышеназванных бойцов выставлены в музее школы.
Долгожданный день и личный вклад
Четверть века ушло на поиски и открытие этих музеев, подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik замдиректора Бзыбской школы №1 Анжела Барганджия. Она призналась, что уже сегодня, наконец, испытывает чувство выполненного долга и безграничного счастья от того, что все получилось.
Поиски экспонатов, сбор архивных фотографий и материалов проходили по всему поселку Бзыбь.
"Когда люди узнали о том, что хотим открыть такие музеи, они многое приносили сами. С удовольствием делились фотографиями своих близких, их личными вещами, предметами быта и ремесла для краеведческого музея. Все это я хранила здесь в школе в коробках", - уточнила Барганджия.
По имеющейся у нее официальной информации, в Отечественной войне народа Абхазии погибло 84 выходца из поселка Бзыбь, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 350 бзыпцев, из них не вернулось 120 человек.
Барганджия подчеркнула, что открытие музеев не означает завершение работы. Она и ее единомышленники намерены пополнять их новыми экспонатами. В том числе, в планах открытие зала, посвященного абхазскому политическому деятелю и революционеру Нестору Лакоба.
22 июня, 10:25
Всего на воплощение в жизнь многолетней мечты многих жителей поселка Бзыбь понадобилось более одного миллиона рублей. Часть этих средств были выделены из бюджета Гагрского района, их потратили на ремонт помещений и закупку мебели. Не остались в стороне местные предприниматели и неравнодушные жители.
Свой вклад в это дело внес также ученик 11-го класса Роланд Абыджба, который передал школе заработанные во время летних каникул 50 тысяч рублей,.
"Я работал полтора месяца менеджером в мебельном магазине в Гагре. Накопленные деньги я решил отдать на открытие музеев. Я счастлив, что я хоть чем-то могу помочь и это меньшее из того, что я мог сделать для нашей школы", - сказал Абыджба.
На вопрос о том, почему он принял такое решение, а не купил себе, например, новый гаджет или одежду, Роланд ответил, что ему это не интересно и все что ему нужно, у него уже есть.
В церемонии открытия музеев, сопровождавшейся не только поздравительными речами и воспоминаниями о павших героях, но также песнями, стихотворениями, приняли участие несколько десятков человек. Присутствовал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, руководство Гагрского района, депутаты Парламента и Собрания Гагрского района, ветераны войны с Грузией и члены семьи, погибших защитников республики. Молодые "гиды" из числа учеников школы провели для них экскурсию по всем залам.
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
7/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
1/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
2/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
3/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
4/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
5/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
6/7
© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
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© Sputnik / Бадри Есиава
В Бзыбской средней школе номер 1 открыли музей ОВНА
Замглавы Гагрского района Хана Гунба в своем выступлении поздравили присутствующих на церемонии с предстоящим юбилеем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В частности, она отметила, что Бзыбская школа в очередной раз доказала то, что герои страны не забыты и память о них никогда не будет утрачена.
Она также поблагодарила матерей, которые воспитали достойных сыновей Абхазии, и выразил благодарность отделу культуры Гагрского района, дирекции Бзыбской школы №1 за патриотическое воспитание молодежи и сохранение истории.