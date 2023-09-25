https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/postavki-topliva-v-abkhaziyu-budut-osuschestvlyatsya-tolko-v-ramkakh-mezhpravsoglasheniya-1048228302.html

Поставки топлива в Абхазию будут осуществляться только в рамках межправсоглашения

Поставки топлива в Абхазию будут осуществляться только в рамках межправсоглашения

Правительство России обновило список исключений, относящийся к временному запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T17:40+0300

2023-09-25T17:40+0300

2023-09-25T18:02+0300

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бензин

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правительство рф

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС возможны только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменения в постановление "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации" от 21 сентября 2023 года.Он признает следующий подпункт утратившим силу: "Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия". Также исключен аналогичный пункт, касающийся поставок топлива в страны ЕАЭС.В Южную Осетию межправсоглашением от 2019 года подразумеваются ежегодные беспошлинные поставки бензина и дизеля в объеме до 16 и 19 тысяч тонн соответственно. Со странами ЕАЭС также имеются межправсоглашения относительно поставок топлива.Как отметили в компании "АЗИД", на данный момент проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/zapret-na-eksport-benzina-i-diztopliva-iz-rossii-budet-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu--1048219617.html

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