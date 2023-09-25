https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/postavki-topliva-v-abkhaziyu-budut-osuschestvlyatsya-tolko-v-ramkakh-mezhpravsoglasheniya-1048228302.html
Поставки топлива в Абхазию будут осуществляться только в рамках межправсоглашения
Поставки топлива в Абхазию будут осуществляться только в рамках межправсоглашения
Правительство России обновило список исключений, относящийся к временному запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T17:40+0300
2023-09-25T17:40+0300
2023-09-25T18:02+0300
в абхазии
топливо
бензин
абхазия
россия
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС возможны только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменения в постановление "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации" от 21 сентября 2023 года.Он признает следующий подпункт утратившим силу: "Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия". Также исключен аналогичный пункт, касающийся поставок топлива в страны ЕАЭС.В Южную Осетию межправсоглашением от 2019 года подразумеваются ежегодные беспошлинные поставки бензина и дизеля в объеме до 16 и 19 тысяч тонн соответственно. Со странами ЕАЭС также имеются межправсоглашения относительно поставок топлива.Как отметили в компании "АЗИД", на данный момент проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/zapret-na-eksport-benzina-i-diztopliva-iz-rossii-budet-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu--1048219617.html
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топливо, бензин, абхазия, россия, правительство рф
топливо, бензин, абхазия, россия, правительство рф
Поставки топлива в Абхазию будут осуществляться только в рамках межправсоглашения
17:40 25.09.2023 (обновлено: 18:02 25.09.2023)
Правительство России обновило список исключений, относящийся к временному запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС возможны только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в постановление "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации" от 21 сентября 2023 года.
Он признает следующий подпункт утратившим силу: "Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия". Также исключен аналогичный пункт, касающийся поставок топлива в страны ЕАЭС.
У России с Абхазией и Южной Осетией есть межправсоглашения по поставкам топлива. Согласно документам, поставки бензина в Абхазию в 2023 году суммарно составят порядка 59 тысяч тонн, дизельного топлива – 20 тысяч тонн.
В Южную Осетию межправсоглашением от 2019 года подразумеваются ежегодные беспошлинные поставки бензина и дизеля в объеме до 16 и 19 тысяч тонн соответственно. Со странами ЕАЭС также имеются межправсоглашения относительно поставок топлива.
Как отметили в компании "АЗИД", на данный момент проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет.
"Ранее согласованные контракты на поставки выполняются, информации о каких-либо ограничениях от поставщиков не получаем", – говорится в сообщении.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.