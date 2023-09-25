https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/zapret-na-eksport-benzina-i-diztopliva-iz-rossii-budet-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu--1048219617.html

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России будет распространятся на Абхазию

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России будет распространятся на Абхазию

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T14:10+0300

2023-09-25T14:10+0300

2023-09-25T14:51+0300

в абхазии

бензин

россия

топливо

экспорт

абхазия

южная осетия

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Правительство России обновило список исключений, относящийся к временному запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны, теперь ограничение распространяется также на поставки в Абхазию и Южную Осетию. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменения в постановление "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации" от 21 сентября 2023 года.Постановление также выводит из-под ограничений на экспорт судовое топливо, газойли и средние дистилляты. К новым исключениям теперь относятся нефтепродукты, "перемещаемые в качестве припасов", а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/kondratev-o-vremennom-ogranichenii-eksporta-benzina-v-rossii-zhestkaya-mera--1048171744.html

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бензин, россия, топливо, экспорт, абхазия, южная осетия