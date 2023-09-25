https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/premera-dokumentalnykh-filmov-ob-otechestvennoy-voyne-proshla-v-abkhazii-1048231302.html
Премьера документальных фильмов об Отечественной войне прошла в Абхазии
Премьера документальных фильмов об Отечественной войне прошла в Абхазии
Победителями конкурса Министерства культуры к 30-летию Победы и Независимости стали три документальных и три художественных фильма. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T19:20+0300
2023-09-25T19:20+0300
2023-09-25T19:30+0300
в абхазии
культура
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овна
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера короткометражных документальных фильмов, сценарии которых одержали победу в конкурсе Министерства культуры Абхазии к 30-летию Победы и Независимости, состоялась в Музее Боевой Славы в понедельник, 25 сентября.Первым был показан документальный фильм с элементами актерской игры "Шьак злоу". Фильм рассказывает о реальной истории молодого абхазского солдата, который на фронте познакомился и подружился с добровольцем из Приднестровья. Парни погибли в один день и были похоронены на одном кладбище в Звандрипше."Наш фильм о человеческих судьбах. Может быть, их пути никогда бы не пересеклись, но жизнь внесла коррективы – один стал защищать свою Родину, а другой защищать свою правду. А правда она одна и это понимают люди одной крови, поэтому наш фильм так и называется", - рассказала она.Фильм Фатимы Кутелия посвящен детям, которые пережили Отечественную войну. Героиня картины делится воспоминаниями о том, как вместе с братом проводила детство вдали от дома, в одном из санаториев Пицунды. Историей девушка делится и со своими детьми, которых привезла в тот самый санаторий.Документальный фильм журналиста Элеоноры Гилоян – откровенный диалог ветеранов Отечественной войны и их детей, а также монолог девушки, чей отец погиб на фронте за 11 дней до ее рождения."Как мне говорили мои герои во время съемок, о многом они узнавали впервые, что-то впервые рассказали папа, мама. Это было очень ценно, плюс мне хотелось, чтобы люди еще раз подумали о том, что жить у нас, действительно, много заслуг в прошлом, мы очень сильный, смелый, достаточно заслуженно гордый народ, но нужны новые победы. Это должны быть культурные, экономические, гуманитарные победы. Не предавая то, за что боролись наши родители, мы должны создать то, чего не хватает нам", - отметила она.Съемки короткометражных документальных и художественных картин были профинансированы Министерством культуры и Фондом Инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.На съемки документальных картин было выделено по 200 тысяч рублей, художественных – 300 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/minkult-obyavil-daty-premer-filmov-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1048096047.html
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культура, абхазия, кино, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии
культура, абхазия, кино, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Премьера документальных фильмов об Отечественной войне прошла в Абхазии
19:20 25.09.2023 (обновлено: 19:30 25.09.2023)
Победителями конкурса Министерства культуры к 30-летию Победы и Независимости стали три документальных и три художественных фильма.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера короткометражных документальных фильмов, сценарии которых одержали победу в конкурсе Министерства культуры Абхазии к 30-летию Победы и Независимости, состоялась в Музее Боевой Славы в понедельник, 25 сентября.
На премьеры были показаны фильмы авторов Мананы Кокоскир "Шьак злоу" ("Одной крови"-прим.), Фатимы Кутелия "Алифт" ("Лифт"-прим.) и Элеоноры Гилоян "Отцы и дети войны".
Первым был показан документальный фильм с элементами актерской игры "Шьак злоу". Фильм рассказывает о реальной истории молодого абхазского солдата, который на фронте познакомился и подружился с добровольцем из Приднестровья. Парни погибли в один день и были похоронены на одном кладбище в Звандрипше.
"Наш фильм о человеческих судьбах. Может быть, их пути никогда бы не пересеклись, но жизнь внесла коррективы – один стал защищать свою Родину, а другой защищать свою правду. А правда она одна и это понимают люди одной крови, поэтому наш фильм так и называется", - рассказала она.
Фильм Фатимы Кутелия посвящен детям, которые пережили Отечественную войну. Героиня картины делится воспоминаниями о том, как вместе с братом проводила детство вдали от дома, в одном из санаториев Пицунды. Историей девушка делится и со своими детьми, которых привезла в тот самый санаторий.
"На детскую психику, безусловно, повлияла война. Чем дальше, тем больше я понимала, насколько она повлияла, поэтому я решила сделать фильм о детях, которых я снимала в те годы. Я бы хотела, чтобы зрители, увидев фильм, оживили свои воспоминания", - сказала она.
Документальный фильм журналиста Элеоноры Гилоян – откровенный диалог ветеранов Отечественной войны и их детей, а также монолог девушки, чей отец погиб на фронте за 11 дней до ее рождения.
"Как мне говорили мои герои во время съемок, о многом они узнавали впервые, что-то впервые рассказали папа, мама. Это было очень ценно, плюс мне хотелось, чтобы люди еще раз подумали о том, что жить у нас, действительно, много заслуг в прошлом, мы очень сильный, смелый, достаточно заслуженно гордый народ, но нужны новые победы. Это должны быть культурные, экономические, гуманитарные победы. Не предавая то, за что боролись наши родители, мы должны создать то, чего не хватает нам", - отметила она.
Съемки короткометражных документальных и художественных картин были профинансированы Министерством культуры и Фондом Инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
На съемки документальных картин было выделено по 200 тысяч рублей, художественных – 300 тысяч рублей.