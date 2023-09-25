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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 сентября
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять южная периферия обширного антициклона над Центральной Россией. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T20:40+0300
2023-09-25T20:40+0300
2023-09-25T20:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Во вторник, 26 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 сентября
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять южная периферия обширного антициклона над Центральной Россией.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Во вторник, 26 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.