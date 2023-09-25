https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-26-sentyabrya-1048232463.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 сентября

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять южная периферия обширного антициклона над Центральной Россией. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Во вторник, 26 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии