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"Я к вам пишу": премьера "Евгения Онегина" состоится в РУСДРАМе
"Я к вам пишу": премьера "Евгения Онегина" состоится в РУСДРАМе
Спектакль "Евгений Онегин" в РУСДРАМе приурочен к 225-летию Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T15:30+0300
2023-09-25T15:30+0300
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера спектакля "Евгений Онегин" состоится в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера во вторник, 26 сентября.Режиссер постановки Сергей Ефремов, автор комедий РУСДРАМа "Клинический случай", "Оскар" и "Примадонны". Он уже ставил "Евгения Онегина" в Московском театре комедии и даже бывал с ним на гастролях в США.По словам Ефремова, "Онегин" в его исполнении отличается лаконичностью и понятностью для каждого зрителя.В роли Онегина перед зрителями выступит Эмиль Петров, в роли Татьяны Лариной – Лоида Тыркба. Актриса призналась, что для нее главная роль в произведении стала неожиданностью, так как обычно она играет более экспрессивных, характерных, динамичных персонажей."У меня был немного шок, я ведь вообще не Татьяна. Браться за роль, тем более в такие кратчайшие сроки, было очень страшно. Я много чего прочитала, много узнала о Пушкине, восхищалась, и мне стало еще страшнее. Обычная история про любовь, но с очень глубокими смыслами. Это классический театр, по которому я соскучилась со времен университета", – сказала она.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, что Александр Пушкин дает ответы на вопросы, которые волнуют зрителя сегодня вне зависимости от его места жительства."Сергей Ефремов, по моему мнению, сделал главное – он сохранил легкое дыхание пушкинского текста. "Евгений Онегин" – это не скучная классика, это настоящая история любви, динамичный сюжет, мораль, применимая к сегодняшнему дню", – добавил он.Спектакль создан на грант организации "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры России. Премьерные показы состоятся 26 и 27 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/onegin-na-abkhazskom-ko-dnyu-rozhdeniya-aleksandra-pushkina-1039420661.html
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русдрам, абхазия, культура
"Я к вам пишу": премьера "Евгения Онегина" состоится в РУСДРАМе
15:30 25.09.2023 (обновлено: 15:53 25.09.2023)
Спектакль "Евгений Онегин" в РУСДРАМе приурочен к 225-летию Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера спектакля "Евгений Онегин" состоится в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера во вторник, 26 сентября.
Режиссер постановки Сергей Ефремов, автор комедий РУСДРАМа "Клинический случай", "Оскар" и "Примадонны". Он уже ставил "Евгения Онегина" в Московском театре комедии и даже бывал с ним на гастролях в США.
По словам Ефремова, "Онегин" в его исполнении отличается лаконичностью и понятностью для каждого зрителя.
"В принципе, все свои спектакли, что я делаю, я делаю лаконичными, чтобы они все были понятными для каждого зрителя, там нет глубоких метафор. Когда я учился в Щуке, нам говорили, что спектакль должен быть понятен тете Маше из Воронежа, тогда это хороший спектакль", – объяснил он.
В роли Онегина перед зрителями выступит Эмиль Петров, в роли Татьяны Лариной – Лоида Тыркба. Актриса призналась, что для нее главная роль в произведении стала неожиданностью, так как обычно она играет более экспрессивных, характерных, динамичных персонажей.
"У меня был немного шок, я ведь вообще не Татьяна. Браться за роль, тем более в такие кратчайшие сроки, было очень страшно. Я много чего прочитала, много узнала о Пушкине, восхищалась, и мне стало еще страшнее. Обычная история про любовь, но с очень глубокими смыслами. Это классический театр, по которому я соскучилась со времен университета", – сказала она.
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, что Александр Пушкин дает ответы на вопросы, которые волнуют зрителя сегодня вне зависимости от его места жительства.
"Сергей Ефремов, по моему мнению, сделал главное – он сохранил легкое дыхание пушкинского текста. "Евгений Онегин" – это не скучная классика, это настоящая история любви, динамичный сюжет, мораль, применимая к сегодняшнему дню", – добавил он.
Спектакль создан на грант организации "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры России. Премьерные показы состоятся 26 и 27 сентября.