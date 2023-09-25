https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/ya-k-vam-pishu-premera-evgeniya-onegina-sostoitsya-v-rusdrame-1048217239.html

"Я к вам пишу": премьера "Евгения Онегина" состоится в РУСДРАМе

"Я к вам пишу": премьера "Евгения Онегина" состоится в РУСДРАМе

Спектакль "Евгений Онегин" в РУСДРАМе приурочен к 225-летию Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T15:30+0300

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера спектакля "Евгений Онегин" состоится в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера во вторник, 26 сентября.Режиссер постановки Сергей Ефремов, автор комедий РУСДРАМа "Клинический случай", "Оскар" и "Примадонны". Он уже ставил "Евгения Онегина" в Московском театре комедии и даже бывал с ним на гастролях в США.По словам Ефремова, "Онегин" в его исполнении отличается лаконичностью и понятностью для каждого зрителя.В роли Онегина перед зрителями выступит Эмиль Петров, в роли Татьяны Лариной – Лоида Тыркба. Актриса призналась, что для нее главная роль в произведении стала неожиданностью, так как обычно она играет более экспрессивных, характерных, динамичных персонажей."У меня был немного шок, я ведь вообще не Татьяна. Браться за роль, тем более в такие кратчайшие сроки, было очень страшно. Я много чего прочитала, много узнала о Пушкине, восхищалась, и мне стало еще страшнее. Обычная история про любовь, но с очень глубокими смыслами. Это классический театр, по которому я соскучилась со времен университета", – сказала она.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, что Александр Пушкин дает ответы на вопросы, которые волнуют зрителя сегодня вне зависимости от его места жительства."Сергей Ефремов, по моему мнению, сделал главное – он сохранил легкое дыхание пушкинского текста. "Евгений Онегин" – это не скучная классика, это настоящая история любви, динамичный сюжет, мораль, применимая к сегодняшнему дню", – добавил он.Спектакль создан на грант организации "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры России. Премьерные показы состоятся 26 и 27 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/onegin-na-abkhazskom-ko-dnyu-rozhdeniya-aleksandra-pushkina-1039420661.html

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