https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/yubileynyy-desyatyy-art-festival-progulka-po-naberezhnoy-proshel-v-sukhume-1048228473.html

Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" прошел в Сухуме

Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" прошел в Сухуме

Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежной среде, популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для... 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T18:10+0300

2023-09-25T18:10+0300

2023-09-25T18:10+0300

в абхазии

культура

государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир

абхазия

сухум

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в Сухуме в понедельник, 25 сентября.В этом году мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Посетители фестиваля могли побывать на различных площадках – к примеру, Государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба организовал экспозицию, на которой представили экспонаты музея.Также можно сделать фотографии на фоне первого служебного автомобиля Владислава Ардзинба – "Волги" ГАЗ 24-10. Национальная библиотека организовала выставку, посвященную выдающимся личностям Абхазии. Была и игровая зона, в том числе для любителей шахмат.На сцене выступали певцы, исполнявшие военно-патриотические композиции, хореографические коллективы радовали зрителей красивыми танцами.Руководитель отдела национальной литературы Нацбиблеотеки Ламзира Шинкуба отметила, что многочисленные посетители арт-фестиваля, среди которых были школьники и студенты Абхазского государственного университета, с интересом приняли представленные книги, написанные Анатолием Лагулаа ("Аныуаа рху") и Саидой Ажиба ("Раненое детство"), посвященные войне.Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития. Организатор мероприятия – Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskaya-muzyka-i-den-pobedy-1048178286.html

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культура, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, абхазия, сухум