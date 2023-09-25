Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" прошел в Сухуме

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в Сухуме в понедельник, 25 сентября.В этом году мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Посетители фестиваля могли побывать на различных площадках – к примеру, Государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба организовал экспозицию, на которой представили экспонаты музея.Также можно сделать фотографии на фоне первого служебного автомобиля Владислава Ардзинба – "Волги" ГАЗ 24-10. Национальная библиотека организовала выставку, посвященную выдающимся личностям Абхазии. Была и игровая зона, в том числе для любителей шахмат.На сцене выступали певцы, исполнявшие военно-патриотические композиции, хореографические коллективы радовали зрителей красивыми танцами.Руководитель отдела национальной литературы Нацбиблеотеки Ламзира Шинкуба отметила, что многочисленные посетители арт-фестиваля, среди которых были школьники и студенты Абхазского государственного университета, с интересом приняли представленные книги, написанные Анатолием Лагулаа ("Аныуаа рху") и Саидой Ажиба ("Раненое детство"), посвященные войне.Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития. Организатор мероприятия – Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.
В этом году мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Посетители фестиваля могли побывать на различных площадках – к примеру, Государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба организовал экспозицию, на которой представили экспонаты музея.
Также можно сделать фотографии на фоне первого служебного автомобиля Владислава Ардзинба – "Волги" ГАЗ 24-10.
Национальная библиотека организовала выставку, посвященную выдающимся личностям Абхазии. Была и игровая зона, в том числе для любителей шахмат.
На сцене выступали певцы, исполнявшие военно-патриотические композиции, хореографические коллективы радовали зрителей красивыми танцами.
Руководитель отдела национальной литературы Нацбиблеотеки Ламзира Шинкуба отметила, что многочисленные посетители арт-фестиваля, среди которых были школьники и студенты Абхазского государственного университета, с интересом приняли представленные книги, написанные Анатолием Лагулаа ("Аныуаа рху") и Саидой Ажиба ("Раненое детство"), посвященные войне.
Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития. Организатор мероприятия – Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.