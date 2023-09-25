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https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/yubileynyy-desyatyy-art-festival-progulka-po-naberezhnoy-proshel-v-sukhume-1048228473.html
Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" прошел в Сухуме
Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" прошел в Сухуме
Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежной среде, популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для... 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T18:10+0300
2023-09-25T18:10+0300
в абхазии
культура
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
абхазия
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в Сухуме в понедельник, 25 сентября.В этом году мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Посетители фестиваля могли побывать на различных площадках – к примеру, Государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба организовал экспозицию, на которой представили экспонаты музея.Также можно сделать фотографии на фоне первого служебного автомобиля Владислава Ардзинба – "Волги" ГАЗ 24-10. Национальная библиотека организовала выставку, посвященную выдающимся личностям Абхазии. Была и игровая зона, в том числе для любителей шахмат.На сцене выступали певцы, исполнявшие военно-патриотические композиции, хореографические коллективы радовали зрителей красивыми танцами.Руководитель отдела национальной литературы Нацбиблеотеки Ламзира Шинкуба отметила, что многочисленные посетители арт-фестиваля, среди которых были школьники и студенты Абхазского государственного университета, с интересом приняли представленные книги, написанные Анатолием Лагулаа ("Аныуаа рху") и Саидой Ажиба ("Раненое детство"), посвященные войне.Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития. Организатор мероприятия – Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskaya-muzyka-i-den-pobedy-1048178286.html
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культура, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, абхазия, сухум
культура, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, абхазия, сухум

Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" прошел в Сухуме

18:10 25.09.2023
© Sputnik / Томас ТхайцукАрт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежной среде, популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юбилейный десятый арт-фестиваль "Прогулка по набережной" состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в Сухуме в понедельник, 25 сентября.
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В этом году мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Посетители фестиваля могли побывать на различных площадках – к примеру, Государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба организовал экспозицию, на которой представили экспонаты музея.
Также можно сделать фотографии на фоне первого служебного автомобиля Владислава Ардзинба – "Волги" ГАЗ 24-10.
Национальная библиотека организовала выставку, посвященную выдающимся личностям Абхазии. Была и игровая зона, в том числе для любителей шахмат.
© Sputnik / Томас ТхайцукАрт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Томас ТхайцукАрт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Томас ТхайцукАрт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Томас ТхайцукАрт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
На сцене выступали певцы, исполнявшие военно-патриотические композиции, хореографические коллективы радовали зрителей красивыми танцами.
Руководитель отдела национальной литературы Нацбиблеотеки Ламзира Шинкуба отметила, что многочисленные посетители арт-фестиваля, среди которых были школьники и студенты Абхазского государственного университета, с интересом приняли представленные книги, написанные Анатолием Лагулаа ("Аныуаа рху") и Саидой Ажиба ("Раненое детство"), посвященные войне.
Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития. Организатор мероприятия – Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.
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