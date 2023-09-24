https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskaya-muzyka-i-den-pobedy-1048178286.html

Культурная афиша Абхазии: классическая музыка и День Победы

Культурная афиша Абхазии: классическая музыка и День Победы

Культурная афиша Абхазии с 25 сентября по 1 октября. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T18:00+0300

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.В среду, 27 сентября, в 17:00 в храме с концертом органной и хоровой музыки выступит Государственная хоровая капелла.В четверг, 28 сентября, в 17:00 в храме пройдет концерт "Шедевры мировой классики". Перед зрителями выступят солисты Государственного камерного оркестра Абхазии - Анастасия Курочкина (флейта), Елена Хагба (сопрано), Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Светлана Сарьян (фортепиано), Валерий Барганджия (орган).В субботу, 30 сентября, в 17:00 состоится концерт солистов Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба. В стенах храма прозвучит органная и инструментальная музыка западно-европейских, абхазских и русских композиторов На следующей неделе ожидаются культурные мероприятия и в столице. В понедельник, 25 сентября, в 12:00 в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоится X юбилейный международный арт-фестиваль "Прогулка по набережной". Главная цель мероприятия - популяризация чтения, продвижение чтения в молодежной среде и популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.Многие мероприятия будут приурочены ко Дню освобождения Сухума и к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, которые отмечаются 27 сентября и 30 сентября.В среду, 27 сентября, в 13:00 Центральном выставочном зале пройдет выставка художественных произведений "Память жива", посвященная 30-летию Победы.В этот же день в 17:00 в Госфилармонии состоится концерт. В праздничный день 30 сентября день начнется с военного парада на площади Свободы. Он начнется в 11:00. В 14:00 на набережной откроется абхазское подворье "Аҟәа ашҭа".В 20:00 на стадионе "Динамо" состоится масштабное театрализованное представление, а в 21:30 с Сухумской горы будут запускать праздничный салют. Также на следующей неделе в РУСДРАМе ожидается премьера - "Евгения Онегина" покажут в театре 26 и 27 сентября в 19:00. А 28 и 29 сентября можно будет посмотреть "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведений Фазиля Искандера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/festival-abkhazskoy-kultury-asny-otkrylsya-v-moskve-1048172664.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

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