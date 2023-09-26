https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/konnosportivnye-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy-proshli-na-mykuashta--1048251722.html

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы прошли на Мыкуашта

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы прошли на Мыкуашта

Традиционные конноспортивные мероприятия на Мыкуашта посвящены юбилею Победы и Независимости Абхазии. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T17:05+0300

2023-09-26T17:05+0300

2023-09-26T17:06+0300

в абхазии

очамчырский район

скачки

абхазия

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 26 сен -Sputnik, Асмат Цвижба. Конноспортивные мероприятия ко Дню Победы прошли в селе Мыку в среду, 26 сентября. Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.В программе мероприятия было метание дротиков, конный футбол, джигитовка, забеги на различные дистанции, парад конников. Победителем в забеге на 1400 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба стал Дмитрий Кардия, "серебро" - за Русланом Дочия, а "бронза" - за Иналом Голандзия. Первое место в забеге на 1000 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии занял Кесоу Зантария, второе место - Саид Кархалава, третье - Леон Кархалава. Прошел в забег на приз президента Абхазии Аслана Бжания 2000 метров, победителем стал Дмитрий Кардия. Приз второго президента Сергея Багапш на дистанции 2400 метров взял Инал Голандзия. В джигитовке первое место взял уроженец Члоуа Владимир Логуа, второе место - спортсмен из Тамыша Беслан Бжания, третье - Хрипс Тапагуа из Кутола. Результаты финальных игр конного футбола и метания дротиков пока неизвестны. Новость будет дополняться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pamyatnik-pogibshim-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-otkryli-v-sele-merkula-1048245604.html

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очамчырский район, скачки, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии