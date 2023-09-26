https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pamyatnik-pogibshim-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-otkryli-v-sele-merkula-1048245604.html

Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Меркула

Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Меркула

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии воинам состоялось в селе Меркула. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-26T14:51+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии воинам состоялось в селе Меркула. По словам главы села Анри Хурхумал, 26 сентября 1992 года в Меркуле прошел первый бой, были убиты уроженцы села. После окончания войны в селе был заложен камень в честь погибших, и лишь сегодня удалось открыть памятник. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава подчеркнул, что народ Абхазии чтит память героев, которые отдали жизнь за свободу Абхазии. "Они могли сидеть дома, но они избрали путь воина и отдали жизни за свободу и независимость Родины", – сказал он. На памятнике высечены имена 62 погибших в войне уроженцев села и 21 имя добровольцев, которые принимали участие в боях в Меркуле. Открыли памятник участники войны, жители Меркулы Гурам Канджи-Оглы и Тенгиз Гадлия. В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, министр просвещения Инал Габлия, жители села, школьники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pamyatnik-pogibshim-v-martovskom-nastuplenii-otkryli-na-massive-gumista-1048240620.html

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