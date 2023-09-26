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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T18:15+0300
2023-09-26T18:15+0300
2023-09-26T18:15+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. В среду, 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. В среду, 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.