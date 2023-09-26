https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-27-sentyabrya-1048252285.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T18:15+0300

2023-09-26T18:15+0300

2023-09-26T18:15+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik. В среду, 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии