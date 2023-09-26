https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/vystavka-fotografiy-voenkora-andreya-soloveva-otkrylas-v-sukhume-1048252764.html
Выставка фотографий военкора Андрея Соловьева открылась в Сухуме
Выставка фотографий военкора Андрея Соловьева открылась в Сухуме
Фотокорреспондент Андрей Соловьев освещал Отечественную войну народа Абхазии. Он участвовал практически во всех наступательных операциях абхазских войск... 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T17:40+0300
2023-09-26T17:40+0300
2023-09-26T17:54+0300
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка фотографий военного фотокорреспондента Андрея Соловьева открылась в музее Боевой Славы в Сухуме во вторник, 26 сентября.В экспозиции представлено 30 фотографий, сделанных во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Кадры были переданы представительству Россотрудничества в Абхазии информационным агентством ТАСС.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что фотожурналистика накануне и в период войны в республике была не самая развитая отрасль журналистики, и присутствие таких людей, как Андрей Соловьев, Олег Климов, обогатили абхазскую журналистику.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что во время Отечественной войны народа Абхазии вместе с абхазами сражались и россияне."Как тогда россияне помогали абхазам бороться с нацизмом, так и сейчас абхазские добровольцы помогают россиянам (в ходе СВО - прим.). Это в крови и в традициях наших народов. Это то, что сплачивает нас. Так есть, так было и будет дальше", – сказал Шургалин.На открытии фотовыставки присутствовали и боевые товарищи Андрея Соловьева. Одна из них – санинструктор Анна Бройдо. Во время войны Бройдо и Соловьев запланировали написать книгу.Но до Дня Победы Соловьев не дожил. 27 сентября при освобождении Сухума он был убит снайпером. Через год Анна Бройдо написала книгу, в которой были и фотографии Андрея Соловьева.На месте гибели Андрея Соловьева, на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба, планируют установить памятную доску российскому фотокорреспонденту.Фоторепортер Андрей Соловьев получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Он всегда находился в гуще горячих событий – освещал конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов и во многих других опасных точках бывшего Союза.Соловьев практически с первых дней освещал события в Абхазии. Он был свидетелем практически всех наступлений абхазских войск. Соловьев погиб при освобождении Сухума 27 сентября 1993 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190927/podvig-fotoreportera-pamyati-andreya-soloveva-1025125057.html
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овна, журналистика, история, абхазия
овна, журналистика, история, абхазия
Выставка фотографий военкора Андрея Соловьева открылась в Сухуме
17:40 26.09.2023 (обновлено: 17:54 26.09.2023)
Фотокорреспондент Андрей Соловьев освещал Отечественную войну народа Абхазии. Он участвовал практически во всех наступательных операциях абхазских войск. Соловьев погиб 27 сентября 1993 года при освобождении Сухума.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка фотографий военного фотокорреспондента Андрея Соловьева открылась в музее Боевой Славы в Сухуме во вторник, 26 сентября.
В экспозиции представлено 30 фотографий, сделанных во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Кадры были переданы представительству Россотрудничества в Абхазии информационным агентством ТАСС.
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что фотожурналистика накануне и в период войны в республике была не самая развитая отрасль журналистики, и присутствие таких людей, как Андрей Соловьев, Олег Климов, обогатили абхазскую журналистику.
"Они составили золотой фонд фотожурналистики Абхазии, кадры, которые показывают не только трагедию, не только героический путь нашего народа. Они (кадры - прим.) очень насыщены информационно. В каждом кадре можно прочитать несколько сюжетов. Не только как люди совершают подвиг, но и гуманные поступки – как спасали людей, как выводили их из огня. И ты думаешь, а где же в это время находился сам фоторепортер? Как он умудрялся находиться впереди и фиксировать героические кадры? Это демонстрация его профессионализма", – подчеркнул Хашиг.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что во время Отечественной войны народа Абхазии вместе с абхазами сражались и россияне.
"Как тогда россияне помогали абхазам бороться с нацизмом, так и сейчас абхазские добровольцы помогают россиянам (в ходе СВО - прим.). Это в крови и в традициях наших народов. Это то, что сплачивает нас. Так есть, так было и будет дальше", – сказал Шургалин.
На открытии фотовыставки присутствовали и боевые товарищи Андрея Соловьева. Одна из них – санинструктор Анна Бройдо. Во время войны Бройдо и Соловьев запланировали написать книгу.
"Когда я приехала в сентябре перед наступлением, я поехала получать аккредитацию, и в пресс-центре Министерства обороны мы столкнулись с Андреем, очень обрадовались друг другу. Затем мы с ним вместе ехали в грузовике, и вот тогда родилась идея, что скоро конец войне, и мы обязательно напишем книгу. Он сказал: "Ты напишешь книжку, а я дам фотографии. И будет у нас такая совместная память", – вспоминает Бройдо.
Но до Дня Победы Соловьев не дожил. 27 сентября при освобождении Сухума он был убит снайпером. Через год Анна Бройдо написала книгу, в которой были и фотографии Андрея Соловьева.
На месте гибели Андрея Соловьева, на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба, планируют установить памятную доску российскому фотокорреспонденту.
Фоторепортер Андрей Соловьев получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Он всегда находился в гуще горячих событий – освещал конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов и во многих других опасных точках бывшего Союза.
Соловьев практически с первых дней освещал события в Абхазии. Он был свидетелем практически всех наступлений абхазских войск. Соловьев погиб при освобождении Сухума 27 сентября 1993 года.