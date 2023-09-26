https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/vystavka-fotografiy-voenkora-andreya-soloveva-otkrylas-v-sukhume-1048252764.html

Выставка фотографий военкора Андрея Соловьева открылась в Сухуме

Выставка фотографий военкора Андрея Соловьева открылась в Сухуме

Фотокорреспондент Андрей Соловьев освещал Отечественную войну народа Абхазии. Он участвовал практически во всех наступательных операциях абхазских войск... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T17:40+0300

2023-09-26T17:40+0300

2023-09-26T17:54+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка фотографий военного фотокорреспондента Андрея Соловьева открылась в музее Боевой Славы в Сухуме во вторник, 26 сентября.В экспозиции представлено 30 фотографий, сделанных во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Кадры были переданы представительству Россотрудничества в Абхазии информационным агентством ТАСС.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что фотожурналистика накануне и в период войны в республике была не самая развитая отрасль журналистики, и присутствие таких людей, как Андрей Соловьев, Олег Климов, обогатили абхазскую журналистику.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что во время Отечественной войны народа Абхазии вместе с абхазами сражались и россияне."Как тогда россияне помогали абхазам бороться с нацизмом, так и сейчас абхазские добровольцы помогают россиянам (в ходе СВО - прим.). Это в крови и в традициях наших народов. Это то, что сплачивает нас. Так есть, так было и будет дальше", – сказал Шургалин.На открытии фотовыставки присутствовали и боевые товарищи Андрея Соловьева. Одна из них – санинструктор Анна Бройдо. Во время войны Бройдо и Соловьев запланировали написать книгу.Но до Дня Победы Соловьев не дожил. 27 сентября при освобождении Сухума он был убит снайпером. Через год Анна Бройдо написала книгу, в которой были и фотографии Андрея Соловьева.На месте гибели Андрея Соловьева, на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба, планируют установить памятную доску российскому фотокорреспонденту.Фоторепортер Андрей Соловьев получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Он всегда находился в гуще горячих событий – освещал конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов и во многих других опасных точках бывшего Союза.Соловьев практически с первых дней освещал события в Абхазии. Он был свидетелем практически всех наступлений абхазских войск. Соловьев погиб при освобождении Сухума 27 сентября 1993 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190927/podvig-fotoreportera-pamyati-andreya-soloveva-1025125057.html

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