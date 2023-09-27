“Снять триумф Победы”: памяти фоторепортера Андрея Соловьева
© Фото : предоставлено Ибрагимом ЧкадуаФотограф Андрей Соловьев
© Фото : предоставлено Ибрагимом Чкадуа
Фоторепортер Андрей Соловьев погиб в День освобождения Сухума ровно 30 лет назад - 27 сентября 1993 года.
Андрей Соловьев получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Он всегда находился в гуще горячих событий – освещал конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье, бывал во многих опасных точках бывшего Советского Союза.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов. Главным оружием для него была фотокамера, с помощью которой он рассказывал миру правду.
По словам ветерана войны Анны Бройдо, Соловье был журналистом перестроечного призыва.
"С Андреем Соловьевым мы познакомились во время войны, в июльском наступлении, – вспоминает о нем Бройдо. – Разговорились, и выяснилось, что он, как и я, не профессиональный журналист, а журналист перестроечного призыва. То есть, это люди без журналистского образования, которых в советское время, может быть, не пустили бы на журфак, и, тем не менее, им было что рассказать. Тогда люди массово пошли в журналистику, и эта профессия действительно стала очень яркой".
Андрей Соловьев был свидетелем практически всех наступлений абхазских войск. Он бывал и на Гумистинском, и на Восточном фронтах, и даже на знаменитой Ануаа-рху. Снимки, сделанные на Ануаа-рху, вошли в золотой фонд военной хроники.
© Foto / Андрей Соловьев Рита Зонгурова
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© Foto / Андрей Соловьев
Рита Зонгурова
© Фото : Андрей СоловьевВладимир Календжи спасает парня из сгоревшего дома
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© Фото : Андрей Соловьев
Владимир Календжи спасает парня из сгоревшего дома
© Foto / Андрей СоловьевВойна 1992-1993 гг
3/3
© Foto / Андрей Соловьев
Война 1992-1993 гг
1/3
© Foto / Андрей Соловьев
Рита Зонгурова
2/3
© Фото : Андрей Соловьев
Владимир Календжи спасает парня из сгоревшего дома
3/3
© Foto / Андрей Соловьев
Война 1992-1993 гг
По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба, который во время войны 1992-1993 годов был военным комиссаром, Андрей Соловьев пытался получить у него разрешение поехать на фронт во время наступательных операций.
"Как-то летом заходит ко мне этот молодой человек и просит разрешения отправиться на фронт. Я знал, что там уже начинается наступление и будут серьезные бои, и не дал разрешения, на что он разозлился и ушел, хлопнув дверью. Как потом он мне сам рассказывал, он вышел на дорогу, остановил первый грузовик с бойцами и поехал с ними на фронт, а через некоторое время привезли его раненым в госпиталь. И когда уже был последний штурм, он опять, вопреки моему запрету, ушел на фронт, и на этот раз не вернулся", - рассказал Шамба.
“Он не был чужим”
По словам Анны Бройдо, хоть фоторепортер никогда открыто не выражал свое мнение, он сочувствовал абхазам, и в Мартовском наступлении шел вместе с абхазскими бойцами с зеленой повязкой на голове.
А после ранения в руку Андрея оперировали в Новом Афоне. Анестезиолог Андрей Тужба, который делал ему операцию, чтобы проверить состояние больного после введения наркоза, спросил Андрея, как он относится к грузинам. За этим вопросом, как вспоминает Бройдо, последовала отборная брань.
"Анестезиолог мне рассказывал позже, что ему стало стыдно перед операционными сестрами. То есть, человек в полусознательном состоянии сказал все, что он думает о грузинах. Действительно, Андрей очень сочувствовал абхазам, и грузинскую сторону он никогда не поддерживал", – сказала она.
Ранение в руку не остановило Андрея Соловьева. Он продолжал работать. За это время он также стал сотрудничать с Associated Press.
Аида Ладария, которая руководила во время войны пресс-центром в городе Гудауте, отметила, что Андрей хотел снять триумф победы абхазов.
"Андрей запомнился тем, что он все время рвался снять триумф победы. Он абсолютно был уверен, что победа будет на нашей стороне, и я спрашивала, откуда у него такая уверенность. Он говорил: "Я знаю, и я обязательно должен это снять", - вспоминает Ладария.
Последнее наступление
Во время июльского наступления Андрей Соловьев взял с собой и Анну Бройдо, но с одним условием – не лезть в кадр.
"Он говорил: "Вот чтобы тебя я в кадре не видел, а так свою работу делай". И так, я свою работу делала, а он свою. И потом, когда меня контузило в Эшере, он меня вывозил оттуда", – рассказывает о своем спасении она.
После июльского наступления журналисты еще не раз встречались. Боевые товарищи увиделись уже в самом начале Сентябрьского наступления.
"Я осталась в Эшерском войсковом пункте, а он поехал дальше, а вечером в тот же день узнала, что его привезли раненного в голову. Я спросила у девочек, сильное ли ранение. Они ответили: "Ну, так, осколки кости мы вынимали", – вспоминает журналист. – И его с этим ранением отправили в Москву. В Москве ему сказали: "Хватит, не надо ездить больше в Абхазию. Вот, иди у Белого дома поснимай". — А у Белого дома тогда были беспорядки. Он там походил пару дней. И потом как-то все-таки уговорил свое начальство, чтобы они ему разрешили уехать опять в Абхазию”.
В последнем наступлении Абхазской армии Соловьев, конечно же, участвовал. Освобождать Сухум он пошел вместе с абхазскими бойцами. 27 сентября Андрей сделал много кадров. Он – автор знаменитой военной фотографии – спасения мальчика из горящего дома абхазским воином Владимиром Календжи.
Через несколько часов Андрею и самому пришлось спасать женщину, которая выбежала на улицу с криком о помощи.
"Как мне потом рассказывали очевидцы, Андрей сидел в укрытии, чуть дальше здания Совмина, ближе к маленькому рынку. И тут выскочила женщина и закричала о помощи. Андрей был не из тех, кто мог просто так сидеть.Он сопереживал людям. И он выскочил из укрытия, хотя знал, что везде сидят грузинские снайперы, бросился на помощь женщине, в этот момент снайпер как раз и поймал его в шею", – сказала журналистка.
Андрей Соловьев погиб за полчаса до полного освобождения столицы от грузинских боевиков.
Мечта написать книгу
Во время войны Анна Бройдо и Андрей Соловьев запланировали написать книгу.
"Мы много с ним разговаривали о жизни. И как-то договаривались, что когда закончится война, мы напишем книгу вместе. Он даст свои фотографии, а я напишу текст, – вспоминает журналистка. – Но он не дожил каких-то трех дней до победы".
Книжку Анна Бройдо написала сама, но в нее вошли фотографии Андрея Соловьева.
"Она называется "Дорога, ведущая к храму, обстреливается ежедневно". Я позвонила друзьям Андрея помочь с фотографиями, они как-то резко отреагировали на это, в том смысле, что многие теперь хотят на его имени себе пиар сделать. Но сказали, что это можно купить на ИТАР-ТАСС. И я пошла туда и купила фотографии, которые мне показались наиболее интересными", – сказала она.
20 сентября, 18:23
Соловьев много сочувствовал абхазам, хоть вслух нечасто об этом говорил. Своими фотографиями он пытался внести какую-то лепту в победу. И действительно, как признается Анна Бройдо, кадры Соловьева рассказывали правду о войне в Абхазии.
"Он действительно был очень хорошим человеком, очень добрым. Он был немногословный, не записной шутник и весельчак, но очень обаятельный, все, с кем его хоть ненадолго сводила судьба, становились его друзьями, потому что чувствовали в нем доброту, надежность и то, что он человек дела, полностью отдающийся своей работе. И он сочувствовал абхазам, сострадал и пытался внести своими фотографиями какую-то долю в победу. Он показал, что абхазы хорошие, мирные люди, которых война заставила взяться за оружие. Он не любил красивых слов, разговоров. Он просто шел и делал свою работу. Вот это как-то больше даже по-мужски", – охарактеризовала его Бройдо.
Фотографу Андрею Соловьеву посмертно присвоено звание Героя Абхазии, он награжден российским орденом "За личное мужество", а его имя выбито на плитах вместе с именами абхазских героев в Парке Славы в Сухуме.
К 70-летию со дня рождения Соловьева, 7 октября, планируется установка памятной доски на месте его гибели на пересечении улиц Ардзинба и Аршба в Сухуме.