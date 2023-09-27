https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/snyat-triumf-pobedy-pamyati-fotoreportera-andreya-soloveva-1048282841.html

“Снять триумф Победы”: памяти фоторепортера Андрея Соловьева

“Снять триумф Победы”: памяти фоторепортера Андрея Соловьева

Фоторепортер Андрей Соловьев погиб в День освобождения Сухума ровно 30 лет назад - 27 сентября 1993 года. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T21:15+0300

2023-09-27T21:15+0300

2023-09-27T21:15+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

история

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Андрей Соловьев получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Он всегда находился в гуще горячих событий – освещал конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье, бывал во многих опасных точках бывшего Советского Союза.Сария Кварацхелия, SputnikКогда началась Отечественная война народа Абхазии, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов. Главным оружием для него была фотокамера, с помощью которой он рассказывал миру правду.По словам ветерана войны Анны Бройдо, Соловье был журналистом перестроечного призыва.Андрей Соловьев был свидетелем практически всех наступлений абхазских войск. Он бывал и на Гумистинском, и на Восточном фронтах, и даже на знаменитой Ануаа-рху. Снимки, сделанные на Ануаа-рху, вошли в золотой фонд военной хроники.По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба, который во время войны 1992-1993 годов был военным комиссаром, Андрей Соловьев пытался получить у него разрешение поехать на фронт во время наступательных операций."Как-то летом заходит ко мне этот молодой человек и просит разрешения отправиться на фронт. Я знал, что там уже начинается наступление и будут серьезные бои, и не дал разрешения, на что он разозлился и ушел, хлопнув дверью. Как потом он мне сам рассказывал, он вышел на дорогу, остановил первый грузовик с бойцами и поехал с ними на фронт, а через некоторое время привезли его раненым в госпиталь. И когда уже был последний штурм, он опять, вопреки моему запрету, ушел на фронт, и на этот раз не вернулся", - рассказал Шамба.“Он не был чужим”По словам Анны Бройдо, хоть фоторепортер никогда открыто не выражал свое мнение, он сочувствовал абхазам, и в Мартовском наступлении шел вместе с абхазскими бойцами с зеленой повязкой на голове.А после ранения в руку Андрея оперировали в Новом Афоне. Анестезиолог Андрей Тужба, который делал ему операцию, чтобы проверить состояние больного после введения наркоза, спросил Андрея, как он относится к грузинам. За этим вопросом, как вспоминает Бройдо, последовала отборная брань."Анестезиолог мне рассказывал позже, что ему стало стыдно перед операционными сестрами. То есть, человек в полусознательном состоянии сказал все, что он думает о грузинах. Действительно, Андрей очень сочувствовал абхазам, и грузинскую сторону он никогда не поддерживал", – сказала она.Ранение в руку не остановило Андрея Соловьева. Он продолжал работать. За это время он также стал сотрудничать с Associated Press.Аида Ладария, которая руководила во время войны пресс-центром в городе Гудауте, отметила, что Андрей хотел снять триумф победы абхазов."Андрей запомнился тем, что он все время рвался снять триумф победы. Он абсолютно был уверен, что победа будет на нашей стороне, и я спрашивала, откуда у него такая уверенность. Он говорил: "Я знаю, и я обязательно должен это снять", - вспоминает Ладария.Последнее наступлениеВо время июльского наступления Андрей Соловьев взял с собой и Анну Бройдо, но с одним условием – не лезть в кадр."Он говорил: "Вот чтобы тебя я в кадре не видел, а так свою работу делай". И так, я свою работу делала, а он свою. И потом, когда меня контузило в Эшере, он меня вывозил оттуда", – рассказывает о своем спасении она.После июльского наступления журналисты еще не раз встречались. Боевые товарищи увиделись уже в самом начале Сентябрьского наступления."Я осталась в Эшерском войсковом пункте, а он поехал дальше, а вечером в тот же день узнала, что его привезли раненного в голову. Я спросила у девочек, сильное ли ранение. Они ответили: "Ну, так, осколки кости мы вынимали", – вспоминает журналист. – И его с этим ранением отправили в Москву. В Москве ему сказали: "Хватит, не надо ездить больше в Абхазию. Вот, иди у Белого дома поснимай". — А у Белого дома тогда были беспорядки. Он там походил пару дней. И потом как-то все-таки уговорил свое начальство, чтобы они ему разрешили уехать опять в Абхазию”.В последнем наступлении Абхазской армии Соловьев, конечно же, участвовал. Освобождать Сухум он пошел вместе с абхазскими бойцами. 27 сентября Андрей сделал много кадров. Он – автор знаменитой военной фотографии – спасения мальчика из горящего дома абхазским воином Владимиром Календжи.Через несколько часов Андрею и самому пришлось спасать женщину, которая выбежала на улицу с криком о помощи."Как мне потом рассказывали очевидцы, Андрей сидел в укрытии, чуть дальше здания Совмина, ближе к маленькому рынку. И тут выскочила женщина и закричала о помощи. Андрей был не из тех, кто мог просто так сидеть.Он сопереживал людям. И он выскочил из укрытия, хотя знал, что везде сидят грузинские снайперы, бросился на помощь женщине, в этот момент снайпер как раз и поймал его в шею", – сказала журналистка.Андрей Соловьев погиб за полчаса до полного освобождения столицы от грузинских боевиков.Мечта написать книгуВо время войны Анна Бройдо и Андрей Соловьев запланировали написать книгу."Мы много с ним разговаривали о жизни. И как-то договаривались, что когда закончится война, мы напишем книгу вместе. Он даст свои фотографии, а я напишу текст, – вспоминает журналистка. – Но он не дожил каких-то трех дней до победы".Книжку Анна Бройдо написала сама, но в нее вошли фотографии Андрея Соловьева."Она называется "Дорога, ведущая к храму, обстреливается ежедневно". Я позвонила друзьям Андрея помочь с фотографиями, они как-то резко отреагировали на это, в том смысле, что многие теперь хотят на его имени себе пиар сделать. Но сказали, что это можно купить на ИТАР-ТАСС. И я пошла туда и купила фотографии, которые мне показались наиболее интересными", – сказала она.Соловьев много сочувствовал абхазам, хоть вслух нечасто об этом говорил. Своими фотографиями он пытался внести какую-то лепту в победу. И действительно, как признается Анна Бройдо, кадры Соловьева рассказывали правду о войне в Абхазии."Он действительно был очень хорошим человеком, очень добрым. Он был немногословный, не записной шутник и весельчак, но очень обаятельный, все, с кем его хоть ненадолго сводила судьба, становились его друзьями, потому что чувствовали в нем доброту, надежность и то, что он человек дела, полностью отдающийся своей работе. И он сочувствовал абхазам, сострадал и пытался внести своими фотографиями какую-то долю в победу. Он показал, что абхазы хорошие, мирные люди, которых война заставила взяться за оружие. Он не любил красивых слов, разговоров. Он просто шел и делал свою работу. Вот это как-то больше даже по-мужски", – охарактеризовала его Бройдо.Фотографу Андрею Соловьеву посмертно присвоено звание Героя Абхазии, он награжден российским орденом "За личное мужество", а его имя выбито на плитах вместе с именами абхазских героев в Парке Славы в Сухуме.К 70-летию со дня рождения Соловьева, 7 октября, планируется установка памятной доски на месте его гибели на пересечении улиц Ардзинба и Аршба в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/vystavka-fotografiy-voenkora-andreya-soloveva-otkrylas-v-sukhume-1048252764.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/voyna-lyubvi-ne-pomekha-kak-abkhazskiy-soldat-na-fronte-zhenu-nashel-1048083069.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/nemnogo-frantsuzskogo-naputstvie-ot-sultana-sosnalieva-1048085277.html

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), история