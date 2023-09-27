https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-osvobozhdeniya-sukhuma-1048274504.html

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума

Ровно 30 лет назад, 27 сентября 1993 года, абхазские войска вышли к центру Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T14:19+0300

2023-09-27T14:19+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с 30-й годовщиной со Дня освобождения Сухума от грузинских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства подчеркнул, что Сухум сегодня активно развивается и восстанавливается, и пожелал столице республики мира и процветания, а народу Абхазии – счастья и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-zaschitnikov-sukhuma-1048269763.html

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