https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-osvobozhdeniya-sukhuma-1048274504.html
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума
Ровно 30 лет назад, 27 сентября 1993 года, абхазские войска вышли к центру Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T14:19+0300
2023-09-27T14:19+0300
2023-09-27T14:59+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/15/1044766265_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_81e5b76718c111bf2d5e0fb88b1c1dd5.jpg
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с 30-й годовщиной со Дня освобождения Сухума от грузинских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства подчеркнул, что Сухум сегодня активно развивается и восстанавливается, и пожелал столице республики мира и процветания, а народу Абхазии – счастья и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-zaschitnikov-sukhuma-1048269763.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/15/1044766265_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4a9b3075d24ce48493d860398183d011.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума
14:19 27.09.2023 (обновлено: 14:59 27.09.2023)
Ровно 30 лет назад, 27 сентября 1993 года, абхазские войска вышли к центру Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с 30-й годовщиной со Дня освобождения Сухума от грузинских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Освобождение Сухума досталось нам ценой больших жертв: сотни отважных сыновей и дочерей нашей Родины, добровольцев, бок о бок стоявших с абхазским народом в трудные времена, пожертвовали своими жизнями. Вечная слава героям!" – говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Сухум сегодня активно развивается и восстанавливается, и пожелал столице республики мира и процветания, а народу Абхазии – счастья и благополучия.