https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-lechenie-amira-khalvash-1048282421.html

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Амира Халваш

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Амира Халваш

Для того, чтобы Амир Халваш смог продолжить лечение в клинике, в которой ему однажды помогли, необходимо собрать более 226 тысяч рублей. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T20:49+0300

2023-09-27T20:49+0300

2023-09-27T20:49+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение восьмилетнего Амира Халваш, страдающего от атипичных фебрильных судорог, эпилепсии и нарушения центральной нервной системы. Об этом сообщается на сайте фонда.Ранее мальчик уже проходил курс восстановительной терапии в московском Институте медицинских технологий, лечение было направлено на купирование судорог и реабилитацию по снижению паталогического тонуса мышц.Но из-за ослабления мышц у Амира появилась сильная боль, каждое движение приносит ему дискомфорт. Помимо этого, мальчику предстоит операция по избавлению от косоглазия, для этого его нужно показать офтальмологу. Врачи рекомендовали мальчику продолжить лечение в той же клинике, в которой он бывал раньше. Для этого необходимо собрать 226 766 рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-pyatiletney-valentiny-karnetsyan-1048103760.html

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