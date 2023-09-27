https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/fotovystavka-voennoy-khroniki-ekateriny-bebia-otkrylas-v-sukhume-1048271052.html

Фотовыставка военной хроники Екатерины Бебиа открылась в Сухуме

Фотовыставка военной хроники Екатерины Бебиа открылась в Сухуме

Фотовыставка Екатерины Бебиа была организована при поддержке сотового оператора "А-мобайл". 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T12:02+0300

2023-09-27T12:02+0300

2023-09-27T12:02+0300

в абхазии

абхазия

сухум

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1b/1048270731_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9a80f733746d011d08c7b58b3b911fa.jpg

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны" открылась в Абхазском государственном университете в среду, 27 сентября.27 сентября выставка будет открыта для посетителей в здании Абхазского госуниверситета, 28 сентября ее перенесут на площадь у драмтеатра имени Самсона Чанба. 29 сентября фотографии будут представлены в Очамчыре."Мне была предоставлена возможность выбрать один из районов для проведения выставки. Я выбрала Очамчырский, самый пострадавший район. Во время войны я всего два раза смогла выехать на Восточный фронт, в основном я снимала Гумистинский фронт, гагрское направление, но все равно собрала самые лучшие кадры. Я счастлива, сегодня очень знаменательный день для меня, для нашего архива, для нашей истории", - поделилась Бебиа.27 сентября в республике отмечается важная дата - день освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков. В этот день, ровно 30 лет назад, абхазские войска вышли к центру Сухума. В честь этого в городе организованы многочисленные праздничные и памятные мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/konkurs-stroevoy-pesni-sredi-shkolnikov-proshel-na-sukhumskoy-naberezhnoy-1048270508.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, история