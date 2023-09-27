https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/fotovystavka-voennoy-khroniki-ekateriny-bebia-otkrylas-v-sukhume-1048271052.html
Фотовыставка военной хроники Екатерины Бебиа открылась в Сухуме
Фотовыставка военной хроники Екатерины Бебиа открылась в Сухуме
Фотовыставка Екатерины Бебиа была организована при поддержке сотового оператора "А-мобайл". 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T12:02+0300
2023-09-27T12:02+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны" открылась в Абхазском государственном университете в среду, 27 сентября.27 сентября выставка будет открыта для посетителей в здании Абхазского госуниверситета, 28 сентября ее перенесут на площадь у драмтеатра имени Самсона Чанба. 29 сентября фотографии будут представлены в Очамчыре."Мне была предоставлена возможность выбрать один из районов для проведения выставки. Я выбрала Очамчырский, самый пострадавший район. Во время войны я всего два раза смогла выехать на Восточный фронт, в основном я снимала Гумистинский фронт, гагрское направление, но все равно собрала самые лучшие кадры. Я счастлива, сегодня очень знаменательный день для меня, для нашего архива, для нашей истории", - поделилась Бебиа.27 сентября в республике отмечается важная дата - день освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков. В этот день, ровно 30 лет назад, абхазские войска вышли к центру Сухума. В честь этого в городе организованы многочисленные праздничные и памятные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/konkurs-stroevoy-pesni-sredi-shkolnikov-proshel-na-sukhumskoy-naberezhnoy-1048270508.html
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абхазия, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, история
абхазия, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, история
Фотовыставка военной хроники Екатерины Бебиа открылась в Сухуме
Фотовыставка Екатерины Бебиа была организована при поддержке сотового оператора "А-мобайл".
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны" открылась в Абхазском государственном университете в среду, 27 сентября.
В выставке представлены военные кадры из архива, который собирала Бебиа - всего около 1600 снимков. На них запечатлены важнейшие события войны и лица бойцов Восточного и Западного фронтов.
27 сентября выставка будет открыта для посетителей в здании Абхазского госуниверситета, 28 сентября ее перенесут на площадь у драмтеатра имени Самсона Чанба. 29 сентября фотографии будут представлены в Очамчыре.
"Мне была предоставлена возможность выбрать один из районов для проведения выставки. Я выбрала Очамчырский, самый пострадавший район. Во время войны я всего два раза смогла выехать на Восточный фронт, в основном я снимала Гумистинский фронт, гагрское направление, но все равно собрала самые лучшие кадры. Я счастлива, сегодня очень знаменательный день для меня, для нашего архива, для нашей истории", - поделилась Бебиа.
27 сентября в республике отмечается важная дата - день освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков. В этот день, ровно 30 лет назад, абхазские войска вышли к центру Сухума. В честь этого в городе организованы многочисленные праздничные и памятные мероприятия.