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https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/konkurs-stroevoy-pesni-sredi-shkolnikov-proshel-na-sukhumskoy-naberezhnoy-1048270508.html
Конкурс строевой песни среди школьников прошел на сухумской набережной
Конкурс строевой песни среди школьников прошел на сухумской набережной
Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября 1993 года, продолжалась 11 дней и завершилась победой абхазской армии. 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T11:53+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 30-й годовщины освобождения Сухума от грузинских захватчиков на площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Мероприятие организовано администрацией Сухума. К молодому поколению, будущим защитникам Отечества, обратился глава администрации Беслан Эшба."Хочу от всей души вас поздравить с этим знаменательным днем - 30-летним освобождения столицы Абхазии. Как вы знаете из истории и рассказов наших ветеранов, освобождение столицы стало ключевым событием для победы в войне", - сказал он. Герои, отстаивавшие свободу и независимость Абхазии, должны быть примером для молодежи, добавил Эшба. Будущим защитникам Отечества также показали элементы армейского рукопашного боя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-zaschitnikov-sukhuma-1048269763.html
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Конкурс строевой песни среди школьников прошел на сухумской набережной

11:53 27.09.2023
© Sputnik / Леон Адлейба Конкурс строевой песни среди школьников прошел на сухумской набережной
Конкурс строевой песни среди школьников прошел на сухумской набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября 1993 года, продолжалась 11 дней и завершилась победой абхазской армии.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 30-й годовщины освобождения Сухума от грузинских захватчиков на площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ.
Участники праздничного мероприятия торжественно пронесли через площадь большое полотно с изображением абхазского флага. Также на площади были размещены увеличенные копии фотографий, которые были сделаны во время Отечественной войны.
Мероприятие организовано администрацией Сухума. К молодому поколению, будущим защитникам Отечества, обратился глава администрации Беслан Эшба.
"Хочу от всей души вас поздравить с этим знаменательным днем - 30-летним освобождения столицы Абхазии. Как вы знаете из истории и рассказов наших ветеранов, освобождение столицы стало ключевым событием для победы в войне", - сказал он.
Герои, отстаивавшие свободу и независимость Абхазии, должны быть примером для молодежи, добавил Эшба.
Будущим защитникам Отечества также показали элементы армейского рукопашного боя.
Память защитников Сухума почтили в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2023
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