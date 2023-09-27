https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/pamyat-zhiva-vystavka-posvyaschennaya-ovna-otkrylas-v-tsvz-1048274271.html

"Память жива": выставка, посвященная ОВНА, открылась в ЦВЗ

"Память жива": выставка, посвященная ОВНА, открылась в ЦВЗ

Выставка абхазских художников "Память жива" посвящена 30-летию Победы и Независимости Абхазии. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T14:06+0300

2023-09-27T14:06+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Память жива" состоялось в Центральном выставочном зале в среду, 27 сентября.Художник Нугзар Логуа отметил, что сообщество художников во время Отечественной войны потеряло 18 человек. Он отметил и большой вклад людей искусства в работу на информационном фронте."Абхазию изолировали со всех сторон. В этих условиях журналисты, писатели, публицисты, художники, музыканты, театральные деятели заняли свои позиции как на передовой, так и в тылу. Благодаря этому единству, мы смогли пробить информационную блокаду", – сказал он.Во время войны была создана группа художников "Ажэеипшьаа" (божество охоты у абхазов - прим.), которые работали над идеологической пропагандой. По словам Логуа, первый президент Владислав Ардзинба лично редактировал работы членов группы и высоко оценивал их вклад в войну."Мы боролись и с внутренними врагами. Нужно было убеждать людей, что победа будет за нами, враг будет разбит. Художники Абхазии заняли свое достойное место в этой борьбе", – добавил он.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что выставка сквозь призму взглядов художников показывает нелегкий путь, пройденный народом Абхазии."Когда народ столкнулся с войной, на его защиту встали люди различных профессий, в том числе деятели культуры. Когда Родина была в тяжелом положении, за границей проводились выставки абхазских художников. Они были нацелены на то, чтобы показать, какой путь прошел абхазский народ", – подчеркнул он.Выставка будет доступна для посетителей с 27 сентября по 15 октября. Также в рамках мероприятия будут показаны видеоролики о военных воспоминаниях художников Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/fotovystavka-voennoy-khroniki-ekateriny-bebia-otkrylas-v-sukhume-1048271052.html

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