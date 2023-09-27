https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/prezentatsiya-novoy-knigi-ekateriny-bebia-pisma-napisannye-krovyu-proshla-v-agu-1048281404.html

Презентация новой книги Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в АГУ

Презентация новой книги Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в АГУ

Екатерина Бебиа – известный абхазский журналист, публицист, профессор Кубанского государственного университета, лауреат премии Союза журналистов Абхазии "За... 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T19:32+0300

2023-09-27T19:32+0300

2023-09-27T19:32+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Презентация книги журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в стенах Абхазского государственного университета.Сама автор отмечает, что Абхазское радио во время войны играло огромную роль, от его повседневной и бесперебойной работы этого идеологического инструмента зависело духовное состояние жителей республики. Во время войны каждое слово, сказанное в эфире, давало силу народу Абхазии, боровшемуся против агрессора."Видеохроника, аудиозаписи, военные фотографии и письма - бесценная документальная летопись, которая является живой памятью для тех, кто отдавал свою жизнь, защищая Родину, и для истории нашего народа. Популяризация военного наследия увековечивает память о погибших и оставшихся в живых воинах, воспитывает чувство патриотизма, силу духа и единения у подрастающего поколения, а политическим, государственным и общественным деятелям еще раз напоминает, что самое главное - сохранение мира на земле", - подчеркивает Бебиа. Автор добавила, что для издания письма специально были отсканированы, чтобы сохранить рукописные варианты в первозданном виде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/fotovystavka-voennoy-khroniki-ekateriny-bebia-otkrylas-v-sukhume-1048271052.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)