https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/prezentatsiya-novoy-knigi-ekateriny-bebia-pisma-napisannye-krovyu-proshla-v-agu-1048281404.html
Презентация новой книги Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в АГУ
Презентация новой книги Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в АГУ
Екатерина Бебиа – известный абхазский журналист, публицист, профессор Кубанского государственного университета, лауреат премии Союза журналистов Абхазии "За... 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T19:32+0300
2023-09-27T19:32+0300
2023-09-27T19:32+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Презентация книги журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в стенах Абхазского государственного университета.Сама автор отмечает, что Абхазское радио во время войны играло огромную роль, от его повседневной и бесперебойной работы этого идеологического инструмента зависело духовное состояние жителей республики. Во время войны каждое слово, сказанное в эфире, давало силу народу Абхазии, боровшемуся против агрессора."Видеохроника, аудиозаписи, военные фотографии и письма - бесценная документальная летопись, которая является живой памятью для тех, кто отдавал свою жизнь, защищая Родину, и для истории нашего народа. Популяризация военного наследия увековечивает память о погибших и оставшихся в живых воинах, воспитывает чувство патриотизма, силу духа и единения у подрастающего поколения, а политическим, государственным и общественным деятелям еще раз напоминает, что самое главное - сохранение мира на земле", - подчеркивает Бебиа. Автор добавила, что для издания письма специально были отсканированы, чтобы сохранить рукописные варианты в первозданном виде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/fotovystavka-voennoy-khroniki-ekateriny-bebia-otkrylas-v-sukhume-1048271052.html
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Презентация новой книги Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в АГУ
Екатерина Бебиа – известный абхазский журналист, публицист, профессор Кубанского государственного университета, лауреат премии Союза журналистов Абхазии "За мужество и профессионализм в период войны 1992-1993 годов".
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Презентация книги журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Письма, написанные кровью" прошла в стенах Абхазского государственного университета.
Труд посвящен Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, во время которой Бебиа работала на Абхазском радио. В то время на радио приходило большое количество писем с фронта, эти письма хранились в архиве Екатерины Бебиа все военное время. Позже на их основе она создала цикл документальных фильмов.
Сама автор отмечает, что Абхазское радио во время войны играло огромную роль, от его повседневной и бесперебойной работы этого идеологического инструмента зависело духовное состояние жителей республики. Во время войны каждое слово, сказанное в эфире, давало силу народу Абхазии, боровшемуся против агрессора.
"Видеохроника, аудиозаписи, военные фотографии и письма - бесценная документальная летопись, которая является живой памятью для тех, кто отдавал свою жизнь, защищая Родину, и для истории нашего народа. Популяризация военного наследия увековечивает память о погибших и оставшихся в живых воинах, воспитывает чувство патриотизма, силу духа и единения у подрастающего поколения, а политическим, государственным и общественным деятелям еще раз напоминает, что самое главное - сохранение мира на земле", - подчеркивает Бебиа.
Автор добавила, что для издания письма специально были отсканированы, чтобы сохранить рукописные варианты в первозданном виде.