https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/prezident-abkhazii-pozdravil-sotrudnikov-sgb-s-nastupayuschim-dnem-pobedy-1048275266.html

Президент Абхазии поздравил сотрудников СГБ с наступающим Днем Победы

Президент Абхазии поздравил сотрудников СГБ с наступающим Днем Победы

30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии торжественно отметят в республике 30 сентября. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T14:52+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил личный состав Службы сопровождения оперативных мероприятий и Центра cпециального назначения СГБ республики с наступающей 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии."Обеспечение безопасности граждан и защита конституционного строя Республики Абхазия – важнейший компонент системы безопасности государства. Без преувеличения могу сказать, что с этой задачей вы справляетесь хорошо", – сказал Бжания.Президент отметил, что сотрудников этих подразделений отличают высокий профессионализм, эффективность, ответственность, боевая и моральная подготовка, и пожелал им здоровья, выдержки и стойкости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-osvobozhdeniya-sukhuma-1048274504.html

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