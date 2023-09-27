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Президент Абхазии поздравил сотрудников СГБ с наступающим Днем Победы
Президент Абхазии поздравил сотрудников СГБ с наступающим Днем Победы
30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии торжественно отметят в республике 30 сентября. 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T14:52+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил личный состав Службы сопровождения оперативных мероприятий и Центра cпециального назначения СГБ республики с наступающей 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии."Обеспечение безопасности граждан и защита конституционного строя Республики Абхазия – важнейший компонент системы безопасности государства. Без преувеличения могу сказать, что с этой задачей вы справляетесь хорошо", – сказал Бжания.Президент отметил, что сотрудников этих подразделений отличают высокий профессионализм, эффективность, ответственность, боевая и моральная подготовка, и пожелал им здоровья, выдержки и стойкости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-osvobozhdeniya-sukhuma-1048274504.html
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Президент Абхазии поздравил сотрудников СГБ с наступающим Днем Победы
14:52 27.09.2023 (обновлено: 14:56 27.09.2023)
30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии торжественно отметят в республике 30 сентября.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил личный состав Службы сопровождения оперативных мероприятий и Центра cпециального назначения СГБ республики с наступающей 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Глава государства ответил, что в канун этого важнейшего праздника народ Абхазии вспоминает, в том числе бойцов ЦСН и ССОМ, погибших при исполнении служебного долга.
"Обеспечение безопасности граждан и защита конституционного строя Республики Абхазия – важнейший компонент системы безопасности государства. Без преувеличения могу сказать, что с этой задачей вы справляетесь хорошо", – сказал Бжания.
Президент отметил, что сотрудников этих подразделений отличают высокий профессионализм, эффективность, ответственность, боевая и моральная подготовка, и пожелал им здоровья, выдержки и стойкости.