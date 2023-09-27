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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В четверг, 28 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии