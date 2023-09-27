https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/rossiyskie-voennye-evakuirovali-bolee-50-postradavshikh-pri-vzryve-v-stepanakerte-1048272021.html

Российские военные эвакуировали более 50 пострадавших при взрыве в Степанакерте

Российские военные эвакуировали более 50 пострадавших при взрыве в Степанакерте

Сильный взрыв произошел в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран вечером в понедельник, 25 сентября. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T12:46+0300

2023-09-27T12:46+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Российские миротворцы эвакуировали 58 человек, пострадавших при взрыве резервуара с горюче-смазочными материалами в Степанакерте, сообщает Министерство обороны России."На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно", – сообщил начальник медотряда Павел Суслов.Ведомство уточняет, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха, поддерживают диалог между Баку и Степанакертом. Сейчас в расположении миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, которые не могут вернуться в свои дома, 293 из них – дети.19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали проводить на территории Нагорного Карабаха "антитеррористическую операцию в целях восстановления конституционного строя". 20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.25 сентября армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что в бензохранилище на трассе Степанакерт – Аскеран произошел взрыв, в котором серьезно пострадали более 200 человек. Неотложную помощь пострадавшим оказывают, в том числе военные врачи российского медицинского отряда специального назначения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-pogibli-v-nagornom-karabakhe-1048087560.html

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