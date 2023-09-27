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Российские военные эвакуировали более 50 пострадавших при взрыве в Степанакерте
Российские военные эвакуировали более 50 пострадавших при взрыве в Степанакерте
Сильный взрыв произошел в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран вечером в понедельник, 25 сентября. 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T12:46+0300
2023-09-27T12:46+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Российские миротворцы эвакуировали 58 человек, пострадавших при взрыве резервуара с горюче-смазочными материалами в Степанакерте, сообщает Министерство обороны России."На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно", – сообщил начальник медотряда Павел Суслов.Ведомство уточняет, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха, поддерживают диалог между Баку и Степанакертом. Сейчас в расположении миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, которые не могут вернуться в свои дома, 293 из них – дети.19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали проводить на территории Нагорного Карабаха "антитеррористическую операцию в целях восстановления конституционного строя". 20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.25 сентября армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что в бензохранилище на трассе Степанакерт – Аскеран произошел взрыв, в котором серьезно пострадали более 200 человек. Неотложную помощь пострадавшим оказывают, в том числе военные врачи российского медицинского отряда специального назначения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-pogibli-v-nagornom-karabakhe-1048087560.html
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новости, россия, нагорно-карабахская республика
новости, россия, нагорно-карабахская республика
Российские военные эвакуировали более 50 пострадавших при взрыве в Степанакерте
12:46 27.09.2023 (обновлено: 13:15 27.09.2023)
Сильный взрыв произошел в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран вечером в понедельник, 25 сентября.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik
. Российские миротворцы эвакуировали 58 человек, пострадавших при взрыве резервуара с горюче-смазочными материалами в Степанакерте, сообщает
Министерство обороны России.
Граждан с ожогами различной степени тяжести эвакуируют рейсами санитарной авиации ВКС России из госпиталя и медицинского центра Нагорного Карабаха для того, чтобы им оказали специализированную помощь в профильных медучреждениях.
"На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно", – сообщил начальник медотряда Павел Суслов.
Ведомство уточняет, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха, поддерживают диалог между Баку и Степанакертом. Сейчас в расположении миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, которые не могут вернуться в свои дома, 293 из них – дети.
19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали проводить на территории Нагорного Карабаха "антитеррористическую операцию в целях восстановления конституционного строя".
20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.
25 сентября армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что в бензохранилище на трассе Степанакерт – Аскеран произошел взрыв, в котором серьезно пострадали более 200 человек. Неотложную помощь пострадавшим оказывают, в том числе военные врачи российского медицинского отряда специального назначения.