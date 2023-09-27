https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/samaya-bolshaya-tsennost-sukhum-otmetil-30-letie-so-dnya-osvobozhdeniya-ot-gruzinskikh-voysk-1048284913.html
Самая большая ценность: Сухум отметил 30-летие со Дня освобождения от грузинских войск
Самая большая ценность: Сухум отметил 30-летие со Дня освобождения от грузинских войск
27 сентября 2023 года исполнилось 30 лет со дня освобождения столицы Абхазии от грузинских захватчиков. 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T22:46+0300
2023-09-27T22:46+0300
2023-09-27T22:46+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
сухум
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Круглую дату освобождения Сухума отметили многочисленными мероприятиями. В честь праздника на площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Позже на набережной состоялись мероприятия, в которых принимали участие юные спортсмены и танцоры.В Абхазском государственном университете открыли фотовыставку журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны". А в Центральном выставочном зале представили экспозицию "Память жива". На выставке были представлены работы художников и скульпторов, посвященные Отечественной войне народа Абхазии.В парке у Абхазского драмтеатра показали фильмы "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", а в завершении празднества у Сухумского морского порта запустили праздничный фейерверк.Подробнее о том, как столица отметила 30 лет со дня освобождения от оккупантов, читайте в нашем материале.
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абхазия, видео, мультимедиа, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993), видео
абхазия, видео, мультимедиа, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993), видео
Самая большая ценность: Сухум отметил 30-летие со Дня освобождения от грузинских войск
27 сентября 2023 года исполнилось 30 лет со дня освобождения столицы Абхазии от грузинских захватчиков.
Круглую дату освобождения Сухума отметили многочисленными мероприятиями. В честь праздника на площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Позже на набережной состоялись мероприятия, в которых принимали участие юные спортсмены и танцоры.
В Абхазском государственном университете открыли фотовыставку журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны". А в Центральном выставочном зале представили экспозицию "Память жива". На выставке были представлены работы художников и скульпторов, посвященные Отечественной войне народа Абхазии.
В парке у Абхазского драмтеатра показали фильмы "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", а в завершении празднества у Сухумского морского порта запустили праздничный фейерверк.
Подробнее о том, как столица отметила 30 лет со дня освобождения от оккупантов, читайте в нашем материале
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