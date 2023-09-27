https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/30-let-svobody-kak-otmetili-den-osvobozhdeniya-sukhuma-1048283239.html

30 лет свободы: как отметили День освобождения Сухума

30 лет свободы: как отметили День освобождения Сухума

Операция по освобождению абхазской столицы началась 16 сентября и длилась 11 суток - до 27 сентября 1993 года. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T22:31+0300

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2023-09-27T22:31+0300

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27 сентября жители и гости Сухума отмечали важный праздник - 30-летие со дня полного освобождения города от грузинских захватчиков. В честь этого было организовано большое количество праздничных и памятных мероприятий. Память живаУтро началось с церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуме. Память защитников республики почтили президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, депутаты Народного Собрания, сотрудники министерств и ведомств, жители столицы.Кроме того, глава государства поздравил с наступающим праздником Победы сотрудников Службы сопровождения оперативных мероприятий и Центра cпециального назначения СГБ республики, отметив, что обеспечение безопасности граждан и защита конституционного строя – важнейший компонент системы безопасности государства.После этого Аслан Бжания отправился в город-герой Ткуарчал, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщие Победы и в церемонии вручения государственных наград. Указами президента орденами "Ахьдз-Апша" II и III степени были награждены 16 заслуженных жителей Ткуарчала - общественные и государственные деятели, ветераны войны, учителя. Один из них, Герой Абхазии, кавалер ордена Леона Лаврентий Миквабия, был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II посмертно. Также в памятный день в АГУ прошла выставка кадров из архива журналиста Екатерины Бебиа и презентация ее книги, представляющей собой сборник писем, которые люди отправляли на Абхазское радио во время войны.В Абхазии в этот день состоялось еще несколько выставок - одна, из них, под названием "Память жива", открылась в ЦВЗ. На ней были представлены работы художников, внесших свой вклад в победу народа Абхазии. Другая выставка, "Лица Победы", открылась в холле здания Новоафонской пещеры. Зрители могли увидеть снимки фотохудожника Владимира Попова и сотрудников пещеры, которые они сделали в период Отечественной войны народа Абхазии. Цель выставки - познакомить гостей республики с историей страны.Еще одна фотовыставка была организована на набережной Махаджиров. На ней были представлены архивные военные кадры."Фотовыставку мы решили сделать в связи с тем, что есть очень мало фотографий со дня освобождения города. Их видело мало людей, а все фотоальбомы выпускаются в ограниченном тираже, и купить их трудно. Мы решили сделать так, чтобы любой проходящий мог посмотреть эти фотографии", - сказала специалист по делам молодежи управления столичной администрации Аида Абидова. В Государственной филармонии состоялся праздничный концерт. С поздравительными речами выступили президент Аслан Бжания, глава администрации столицы Беслан Эшба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Маносян. В программе были песни военных лет, стихотворения, национальные танцы, а ведущие рассказывали об истории и событиях, которые предшествовали освобождению столицы.Мероприятия для взрослых и детейВ большом количестве мероприятий, которые были организованы на набережной столицы, принимали участие как взрослые, так и маленькие жители столицы.Так, на площади имени Сергея Багапш прошел конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Перед началом смотра на площадь торжественно внесли огромный абхазский флаг. Школьники продемонстрировали элементы рукопашного боя, синхронно прошли маршем по площади, показали свои успехи в строевой подготовке, а также попробовали свои силы в сборке и разборке автомата. На площади перед драмтеатром имени Самсона Чанба выступили юные гимнасты, чирлидерши, продемонстрировали свои навыки боксеры, фехтовальщики и школьники, изучающие восточные боевые искусства, у сухумского морпорта прошла парусная регата.На празднике нашлось место даже для самых маленьких - наряженные в традиционные абхазские наряды воспитанники детских садов, танцующие и поющие песни военных лет, вызывали умиление публики. Кроме того, на набережной прошли состязания по шашкам, шахматам, стрельбе из лука.В честь 30-летия освобождения Сухума в парке у Абхазского драмтеатра состоялся показ третьей части музыкального фильма об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов "Ҳара ҳаруаа реиҳабы". Вечером в Парке Славы зажгли свечи на могилах павших воинов, а позже в небо выпустили десятки зажженных фонариков. В завершение празднования в столичном морском порту запустили красочный праздничный фейерверк.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-osvobozhdeniya-sukhuma-1048274504.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/prezentatsiya-novoy-knigi-ekateriny-bebia-pisma-napisannye-krovyu-proshla-v-agu-1048281404.html

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