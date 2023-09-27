https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/vystavka-litsa-pobedy-otkrylas-v-novoafonskoy-peschere-1048276768.html
Выставка "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере
Выставка "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере
На выставке "Лица Победы" в вестибюле Новоафонской пещеры представлены снимки фотохудожника Владимира Попова и сотрудников пещеры, которые они сделали в период... 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T16:37+0300
2023-09-27T16:37+0300
2023-09-27T17:12+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка фотографий "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере, рассказала Sputnik менеджер объекта Эсма Гарцкия.Она добавила, что цель этой выставки заключается в привлечении внимания гостей Абхазии к самой трагичной странице новейшей истории нашей страны. Помимо фотографий, в вестибюле установлен информационный стенд, рассказывающий об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.По словам Гарцкия, выставка вызвала интерес со стороны туристов. Особую атмосферу также создает место, которое было для нее выбрано."Наш вестибюль украшен большим мозаичным панно, на котором изображены воин с мечом, охраняющий нашу землю, и ангел. К тому же там играет музыка – песни о войне, о Победе, об Абхазии. Все это в совокупности создает фон, привлекающий зрителя", –отметила Гарцкия.Менеджер Новоафонской пещеры также рассказала о программе, подготовленной ко Дню Победы в войне с Грузией. На экранах, установленных на здании объекта и в вестибюле, будут транслироваться кадры военной хроники и фотографии. 30 сентября туристов будет встречать танцевальная группа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/pamyat-zhiva-vystavka-posvyaschennaya-ovna-otkrylas-v-tsvz-1048274271.html
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абхазия, новоафонская пещера, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новоафонская пещера, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Выставка "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере
16:37 27.09.2023 (обновлено: 17:12 27.09.2023)
На выставке "Лица Победы" в вестибюле Новоафонской пещеры представлены снимки фотохудожника Владимира Попова и сотрудников пещеры, которые они сделали в период Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка фотографий "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере, рассказала Sputnik менеджер объекта Эсма Гарцкия.
"Представлено 15 фотографий, которые были сделаны Владимиром Поповым и сотрудниками Новоафонской пещеры в годы войны. Есть снимки бойцов Афоно-Эшерского батальона, наших сотрудников, фотографии, которые были сделаны в ключевые дни войны, например, во время Мартовского наступления, в день Латской трагедии", – уточнила Гарцкия.
Она добавила, что цель этой выставки заключается в привлечении внимания гостей Абхазии к самой трагичной странице новейшей истории нашей страны. Помимо фотографий, в вестибюле установлен информационный стенд, рассказывающий об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
По словам Гарцкия, выставка вызвала интерес со стороны туристов. Особую атмосферу также создает место, которое было для нее выбрано.
"Наш вестибюль украшен большим мозаичным панно, на котором изображены воин с мечом, охраняющий нашу землю, и ангел. К тому же там играет музыка – песни о войне, о Победе, об Абхазии. Все это в совокупности создает фон, привлекающий зрителя", –отметила Гарцкия.
Менеджер Новоафонской пещеры также рассказала о программе, подготовленной ко Дню Победы в войне с Грузией. На экранах, установленных на здании объекта и в вестибюле, будут транслироваться кадры военной хроники и фотографии. 30 сентября туристов будет встречать танцевальная группа.