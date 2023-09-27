https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/vystavka-litsa-pobedy-otkrylas-v-novoafonskoy-peschere-1048276768.html

Выставка "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере

Выставка "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере

На выставке "Лица Победы" в вестибюле Новоафонской пещеры представлены снимки фотохудожника Владимира Попова и сотрудников пещеры, которые они сделали в период... 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T16:37+0300

2023-09-27T16:37+0300

2023-09-27T17:12+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка фотографий "Лица Победы" открылась в Новоафонской пещере, рассказала Sputnik менеджер объекта Эсма Гарцкия.Она добавила, что цель этой выставки заключается в привлечении внимания гостей Абхазии к самой трагичной странице новейшей истории нашей страны. Помимо фотографий, в вестибюле установлен информационный стенд, рассказывающий об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.По словам Гарцкия, выставка вызвала интерес со стороны туристов. Особую атмосферу также создает место, которое было для нее выбрано."Наш вестибюль украшен большим мозаичным панно, на котором изображены воин с мечом, охраняющий нашу землю, и ангел. К тому же там играет музыка – песни о войне, о Победе, об Абхазии. Все это в совокупности создает фон, привлекающий зрителя", –отметила Гарцкия.Менеджер Новоафонской пещеры также рассказала о программе, подготовленной ко Дню Победы в войне с Грузией. На экранах, установленных на здании объекта и в вестибюле, будут транслироваться кадры военной хроники и фотографии. 30 сентября туристов будет встречать танцевальная группа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/pamyat-zhiva-vystavka-posvyaschennaya-ovna-otkrylas-v-tsvz-1048274271.html

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абхазия, новоафонская пещера, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)