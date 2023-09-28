https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/alan-gagloev-primet-uchastie-v-prazdnichnykh-meropriyatiyakh-30-sentyabrya-1048290072.html
Алан Гаглоев примет участие в праздничных мероприятиях 30 сентября
Алан Гаглоев примет участие в праздничных мероприятиях 30 сентября
В ходе визита югоосетинский президент встретится со своим абхазским коллегой Асланом Бжания. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T11:35+0300
2023-09-28T11:35+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Ранее сообщалось, что в военном параде, который пройдет 30 сентября на площади Свободы в Сухуме, примет участие знаменная группа и парадный расчет Минобороны Южной Осетии. Военнослужащие уже выехали в Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html
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новости, абхазия, южная осетия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии
новости, абхазия, южная осетия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии
Алан Гаглоев примет участие в праздничных мероприятиях 30 сентября
11:35 28.09.2023 (обновлено: 11:50 28.09.2023)
В ходе визита югоосетинский президент встретится со своим абхазским коллегой Асланом Бжания.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия
.
В состав делегации, которую возглавляет глава республики, также входят министр иностранных дел Ахсар Джиоев, министр обороны Марат Павлов и депутаты парламента.
Ранее сообщалось, что в военном параде, который пройдет 30 сентября на площади Свободы в Сухуме, примет участие знаменная группа и парадный расчет Минобороны Южной Осетии. Военнослужащие уже выехали в Абхазию.