https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/alan-gagloev-primet-uchastie-v-prazdnichnykh-meropriyatiyakh-30-sentyabrya-1048290072.html

Алан Гаглоев примет участие в праздничных мероприятиях 30 сентября

Алан Гаглоев примет участие в праздничных мероприятиях 30 сентября

В ходе визита югоосетинский президент встретится со своим абхазским коллегой Асланом Бжания. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T11:35+0300

2023-09-28T11:35+0300

2023-09-28T11:50+0300

новости

абхазия

южная осетия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

день победы и независимости абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039024965_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_42d0e6458987d95f84e0e063f8ba4ade.jpg

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Ранее сообщалось, что в военном параде, который пройдет 30 сентября на площади Свободы в Сухуме, примет участие знаменная группа и парадный расчет Минобороны Южной Осетии. Военнослужащие уже выехали в Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html

абхазия

южная осетия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, южная осетия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии