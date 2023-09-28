Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме
10:57 28.09.2023 (обновлено: 11:21 28.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
30 сентября Абхазия будет праздновать 30-летие Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная репетиция военного парада к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялась на площади Свободы в Сухуме.
В мероприятии участвуют все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры - Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны.
Особенность юбилейного парада состоит в том, что, помимо различных силовых структур, в нем задействована тяжелая военная техника и авиационные силы республики.
На генеральной репетиции, командующий парадом - замминистра обороны Беслан Цвижба давал последние указания колоннам о порядке участия в праздничном мероприятии, а ведущие репетировали, зачитывая на публику свои речи. За ходом парада следил президент Абхазии, Верховный главнокомандующий Аслан Бжания.
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Затем автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба поехали по площади навстречу друг к другу. Когда они остановились, поравнявшись в центре площади, командующий доложил министру о готовности к проведению военного Парада.
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Обратившись к участникам, Владимир Ануа поздравил их с 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне, в ответ они выкрикнули традиционное "Ура!". Затем министр обороны дал команду начать торжественный марш. Колонны, выстроившись в ряд, прошли по площади Свободы.
В этом году в параде Победы МВД республики впервые выставляет две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По традиции в параде примут участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.
День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.