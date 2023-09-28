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https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме
30 сентября Абхазия будет праздновать 30-летие Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T10:57+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная репетиция военного парада к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялась на площади Свободы в Сухуме. Особенность юбилейного парада состоит в том, что, помимо различных силовых структур, в нем задействована тяжелая военная техника и авиационные силы республики. На генеральной репетиции, командующий парадом - замминистра обороны Беслан Цвижба давал последние указания колоннам о порядке участия в праздничном мероприятии, а ведущие репетировали, зачитывая на публику свои речи. За ходом парада следил президент Абхазии, Верховный главнокомандующий Аслан Бжания.На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Затем автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба поехали по площади навстречу друг к другу. Когда они остановились, поравнявшись в центре площади, командующий доложил министру о готовности к проведению военного Парада. Обратившись к участникам, Владимир Ануа поздравил их с 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне, в ответ они выкрикнули традиционное "Ура!". Затем министр обороны дал команду начать торжественный марш. Колонны, выстроившись в ряд, прошли по площади Свободы. В этом году в параде Победы МВД республики впервые выставляет две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По традиции в параде примут участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике. День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/chkadua-rasskazal-smoglo-li-iskusstvo-v-abkhazii-sokhranit-i-peredat-pamyat-o-voyne-1048279120.html
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абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме

10:57 28.09.2023 (обновлено: 11:21 28.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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30 сентября Абхазия будет праздновать 30-летие Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная репетиция военного парада к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялась на площади Свободы в Сухуме.

В мероприятии участвуют все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры - Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны.

Особенность юбилейного парада состоит в том, что, помимо различных силовых структур, в нем задействована тяжелая военная техника и авиационные силы республики.
На генеральной репетиции, командующий парадом - замминистра обороны Беслан Цвижба давал последние указания колоннам о порядке участия в праздничном мероприятии, а ведущие репетировали, зачитывая на публику свои речи. За ходом парада следил президент Абхазии, Верховный главнокомандующий Аслан Бжания.
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Затем автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба поехали по площади навстречу друг к другу. Когда они остановились, поравнявшись в центре площади, командующий доложил министру о готовности к проведению военного Парада.
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генеральная репетиция парада победы в Отечественной войне народа Абхазии
Обратившись к участникам, Владимир Ануа поздравил их с 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне, в ответ они выкрикнули традиционное "Ура!". Затем министр обороны дал команду начать торжественный марш. Колонны, выстроившись в ряд, прошли по площади Свободы.
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В этом году в параде Победы МВД республики впервые выставляет две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По традиции в параде примут участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.
День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.
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