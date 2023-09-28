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Аслан Бжания принял участие в собрании Минобороны по случаю Дня Победы
Аслан Бжания принял участие в собрании Минобороны по случаю Дня Победы
30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается в республике 30 сентября 2023 года. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T16:02+0300
2023-09-28T16:02+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Победы, организованном Министерством обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Народ Абхазии сумел одержать победу в 1993 году, но после этого грузинская сторона неоднократно предпринимала попытки реванша – в 1998 и 2001 годах. Военная операция по освобождению Кодорского ущелья успешно завершилась в 2008 году, и сейчас Абхазия полностью контролирует свою территорию, подчеркнул Бжания."События последнего времени показали, насколько важно наличие у государства эффективных вооруженных сил. Нами предпринимаются усилия по вооружению и оснащению, ремонту и производству техники, включая дистанционные виды вооружений. Мы должны суметь перевооружить и оснастить нашу армию в соответствии с современными реалиями. Важно сохранять баланс между ее народным характером и современными требованиями к их эффективности и профессионализму", - заявил глава государства.Аслан Бжания еще раз поздравил военнослужащих с наступающим праздником, пожелал им и их семьям счастья, мира и добрых свершений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html
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абхазия, аслан бжания, новости, министерство обороны абхазии, день победы и независимости абхазии, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, аслан бжания, новости, министерство обороны абхазии, день победы и независимости абхазии, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Аслан Бжания принял участие в собрании Минобороны по случаю Дня Победы
16:02 28.09.2023 (обновлено: 16:12 28.09.2023)
30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается в республике 30 сентября 2023 года.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Победы, организованном Министерством обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что в 1992 году в Абхазию вторгся вооруженный и хорошо оснащенный враг, и бойцам народного ополчения пришлось оказывать сопротивление с устаревшим оружием и охотничьими ружьями в руках.
Народ Абхазии сумел одержать победу в 1993 году, но после этого грузинская сторона неоднократно предпринимала попытки реванша – в 1998 и 2001 годах. Военная операция по освобождению Кодорского ущелья успешно завершилась в 2008 году, и сейчас Абхазия полностью контролирует свою территорию, подчеркнул Бжания.
"События последнего времени показали, насколько важно наличие у государства эффективных вооруженных сил. Нами предпринимаются усилия по вооружению и оснащению, ремонту и производству техники, включая дистанционные виды вооружений. Мы должны суметь перевооружить и оснастить нашу армию в соответствии с современными реалиями. Важно сохранять баланс между ее народным характером и современными требованиями к их эффективности и профессионализму", - заявил глава государства.
Аслан Бжания еще раз поздравил военнослужащих с наступающим праздником, пожелал им и их семьям счастья, мира и добрых свершений.