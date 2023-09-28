https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-sobranii-minoborony-po-sluchayu-dnya-pobedy-1048306691.html

Аслан Бжания принял участие в собрании Минобороны по случаю Дня Победы

Аслан Бжания принял участие в собрании Минобороны по случаю Дня Победы

30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается в республике 30 сентября 2023 года. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T16:02+0300

2023-09-28T16:02+0300

2023-09-28T16:12+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Победы, организованном Министерством обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Народ Абхазии сумел одержать победу в 1993 году, но после этого грузинская сторона неоднократно предпринимала попытки реванша – в 1998 и 2001 годах. Военная операция по освобождению Кодорского ущелья успешно завершилась в 2008 году, и сейчас Абхазия полностью контролирует свою территорию, подчеркнул Бжания."События последнего времени показали, насколько важно наличие у государства эффективных вооруженных сил. Нами предпринимаются усилия по вооружению и оснащению, ремонту и производству техники, включая дистанционные виды вооружений. Мы должны суметь перевооружить и оснастить нашу армию в соответствии с современными реалиями. Важно сохранять баланс между ее народным характером и современными требованиями к их эффективности и профессионализму", - заявил глава государства.Аслан Бжания еще раз поздравил военнослужащих с наступающим праздником, пожелал им и их семьям счастья, мира и добрых свершений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html

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абхазия, аслан бжания, новости, министерство обороны абхазии, день победы и независимости абхазии, отечественная война народа абхазии (1992-1993)