https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/motostrelki-yuvo-unichtozhili-v-abkhazii-trenirovochnyy-lager-protivnika-1048287499.html

Мотострелки ЮВО уничтожили в Абхазии тренировочный лагерь "противника"

Мотострелки ЮВО уничтожили в Абхазии тренировочный лагерь "противника"

В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T11:16+0300

2023-09-28T11:16+0300

2023-09-28T11:28+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Военнослужащие мотострелкового подразделения военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и штатного стрелкового вооружения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/svyazisty-rossiyskoy-voennoy-bazy-v-abkhazii-proveli-trenirovki-v-gorakh-1048046726.html

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