https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/motostrelki-yuvo-unichtozhili-v-abkhazii-trenirovochnyy-lager-protivnika-1048287499.html
Мотострелки ЮВО уничтожили в Абхазии тренировочный лагерь "противника"
Мотострелки ЮВО уничтожили в Абхазии тренировочный лагерь "противника"
В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T11:16+0300
2023-09-28T11:16+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Военнослужащие мотострелкового подразделения военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и штатного стрелкового вооружения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/svyazisty-rossiyskoy-voennoy-bazy-v-abkhazii-proveli-trenirovki-v-gorakh-1048046726.html
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абхазия, юво, россия, новости
Мотострелки ЮВО уничтожили в Абхазии тренировочный лагерь "противника"
11:16 28.09.2023 (обновлено: 11:28 28.09.2023)
В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Военнослужащие мотострелкового подразделения военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военные провели рейд в тылу "противника", используя для этого беспилотники "Орлан-10" и бронетранспортеры БТР-82А. Поисковые группы обнаружили в заброшенных зданиях скрытый тренировочный лагерь и совершили налет.
Передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и штатного стрелкового вооружения.