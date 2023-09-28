https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/neidealnoe-reshenie-ili-populizm-kak-deputaty-abkhazii-prinimali-reshenie-ob-amnistii-1048308067.html

"Неидеальное" решение или популизм: как депутаты Абхазии принимали решение об амнистии

"Неидеальное" решение или популизм: как депутаты Абхазии принимали решение об амнистии

Заседание Парламента Абхазии, на котором обсуждалось постановление об объявлении амнистии к 30-й годовщине Победы и Независимости состоялось в Сухуме в... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T17:24+0300

2023-09-28T17:24+0300

2023-09-28T17:49+0300

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Депутаты Народного Собрания во втором и окончательном чтении приняли постановление с одной внесенной поправкой.Асмат Цвижба, SputnikНа кого распространяется амнистияПроект постановления представил вице-спикер Астамур Аршба. Он отметил, что в ходе подготовки проекта была изучена динамика преступности в республике, статистические данные.Документ предусматривает освобождение от наказания в виде лишения свободы лиц: осужденных на срок до трех лет включительно, осужденных на срок до пяти лет включительно, ветеранов, инвалидов I и II групп, больных туберкулезом, отнесенных к первой и второй группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированных, больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинических групп, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, женщин вне зависимости от срока наказания, лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих совершеннолетних детей-инвалидов, беременных женщин, несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 206 УК ("Массовые беспорядки" - прим.), условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена на более мягкую или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.Председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба рассказал, что при разработке проекта проводилось не одно комитетское заседание с приглашением представителей прокуратуры, Верховного суда, МВД.По словам депутата, амнистия – сухой документ, в котором "нет личности", и разработчики не могут до конца знать, кто именно под нее попадает, заслуживает ли он этого или нет. У депутатов есть лишь цифры и статьи."Я думал, может быть, даже если мы не будем знать всех деталей, так будет лучше, потому что не будет избирательного подхода. Будет подход строгий, по цифрам, как и положено в амнистиях. Я уверен, что эта амнистия не будет идеальной, у нас будут люди, которые должны выйти, но продолжат сидеть. Есть люди, которых нельзя выпускать, но так получится, что они выйдут. Такова сама суть амнистии, это не помилование", – сказал он.Представитель Министерства внутренних дел Абхазии Тенгиз Нармания отметил, что ведомство не видит проблем в применении положений амнистий. Однако он добавил, что могут возникнуть проблемы с применением амнистии в отношении ветеранов боевых действий в Абхазии, так как в архиве Министерства обороны таких списков нет.Он напомнил, что во время прошлой амнистии возникали проблемы, к примеру, с участниками Кодорских событий (в 2001 году чеченские боевики под руководством Руслана Гелаева при содействии грузинских вооруженных формирований выдвинулись из верхней части Кодорского ущелья и пытались захватить Гулрыпшский район, в 2008 году была полностью завершена операция по освобождению Кодорского ущелья –прим.). Ни один орган не смог подтвердить участие определенного лица в этих событиях, и этот факт доказывался уже в суде по показаниям командиров, сослуживцев.Второе чтениеВо втором чтении депутаты представили поправки, которые ранее были отклонены на комитетском заседании и не были внесены в основной проект постановления.Одну из них представил депутат Кан Кварчия. Он предлагал освободить от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания и применения к ним ранее амнистии, ветеранов Отечественной войны. При этом он предлагал исключить тех, кто совершил насильственные действия сексуального характера, принудил к таким действиям лиц, в том числе, не достигших 16 лет, был обвинен в развратных действиях, в государственной измене, шпионаже, поступлении на службу в иностранную разведку или обвинялся в распространении наркотиков.По словам Кварчия, под эти категории подходят лишь 15 ветеранов, которые сейчас отбывают наказания в виде лишения свободы."30 лет назад они шли воевать, защищать свою страну и отдавать свои жизни. Наверное, это многого стоит. Принимая все это во внимание, я предлагаю внести такие изменения в уже принятый проект", – сказал он.Депутат Тимур Бейя не согласился с инициативой коллеги. Он считает, что в данном случае необходимо рассмотреть все 15 случаев индивидуально, и лишь затем принимать решение, при необходимости даже ходатайствовать о помиловании."Мы празднуем большой праздник, 30-летие Победы. Зачем мы инициировали амнистию, если не придаем ей какой-то смысл, если мы не обращаем внимания на ветеранов. По редакции принятой в первом чтении, ветеранам ничего не светит. Тогда каким популизмом мы занимаемся?" – ответил Кварчия.Инициатором второй поправки был депутат Адгур Харазия. Он предложил ветеранам, достигшим 60 лет и старше, вне зависимости от срока их наказания и применения к ним ранее амнистии, сократить неотбытую часть наказания на два года, не достигшим 60 лет – наполовину. Исключение составляют те же статьи, что упоминал в своей инициативе депутат Кварчия.Поправки Харазия и Кварчия не набрали нужного количества голосов для принятия. После голосования Кан Кварчия покинул зал заседания и призвал своих коллег-ветеранов последовать его примеру.Третью поправку представил Даут Хутаба. В ней предлагается освободить, вне зависимости от срока наказания, ветеранов Отечественной войны, за исключением тех, кто совершил ранее озвученные преступления, а также тех, кто отбывает сроки за убийство и похищение человека.Также Хутаба предложил исключить из основного текста постановления пункт, который предполагает освободить от наказания женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.Поправка депутатами была одобрена. По закону, амнистия должна быть применена в течение двух месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/parlamentarii-prinyali-postanovlenie-ob-amnistii-s-popravkoy-1048298678.html

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