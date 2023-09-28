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Парламентарии приняли постановление об амнистии с поправкой
Парламентарии приняли постановление об амнистии с поправкой
Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 28 сентября. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T13:53+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление об объявлении амнистии в честь тридцатой годовщины Победы и Независимости Абхазии во втором и окончательном чтении с учетом поправки, представленной депутатом Даутом Хутаба. Таким образом, согласно поправке, от наказания вне зависимости от срока заключения будут освобождены ветераны ОВНА, за исключением лиц, совершивших такие преступления, как убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к таким действиям, в том числе лиц младше 16 лет, развратные действия, а также тех, кто признан виновным в государственной измене, шпионаже и поступлении на службу в иностранную разведку.Также освобождены, вне зависимости от срока наказания, будут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/postanovlenie-ob-amnistii-v-chest-30-y-godovschiny-pobedy-prinyato-v-pervom-chtenii-1048296428.html
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Парламентарии приняли постановление об амнистии с поправкой
13:53 28.09.2023 (обновлено: 14:12 28.09.2023)
Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 28 сентября.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление об объявлении амнистии в честь тридцатой годовщины Победы и Независимости Абхазии во втором и окончательном чтении с учетом поправки, представленной депутатом Даутом Хутаба.
"Поправка, в целом, во многом схожа с поправкой Кана Валериевича (Кварчия, депутата Парламента - прим.), но я увеличил количество статей, по которым амнистия не может распространяться, это, прежде всего, то, что касается умышленных убийств, и то, что касается воровства людей," – подчеркнул Хутаба и добавил, что в этот список входят также половые преступления и госизмена.
Таким образом, согласно поправке, от наказания вне зависимости от срока заключения будут освобождены ветераны ОВНА, за исключением лиц, совершивших такие преступления, как убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к таким действиям, в том числе лиц младше 16 лет, развратные действия, а также тех, кто признан виновным в государственной измене, шпионаже и поступлении на службу в иностранную разведку.
Также освобождены, вне зависимости от срока наказания, будут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.