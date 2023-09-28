https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/parlamentarii-prinyali-postanovlenie-ob-amnistii-s-popravkoy-1048298678.html

Парламентарии приняли постановление об амнистии с поправкой

Парламентарии приняли постановление об амнистии с поправкой

Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 28 сентября. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T13:53+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление об объявлении амнистии в честь тридцатой годовщины Победы и Независимости Абхазии во втором и окончательном чтении с учетом поправки, представленной депутатом Даутом Хутаба. Таким образом, согласно поправке, от наказания вне зависимости от срока заключения будут освобождены ветераны ОВНА, за исключением лиц, совершивших такие преступления, как убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к таким действиям, в том числе лиц младше 16 лет, развратные действия, а также тех, кто признан виновным в государственной измене, шпионаже и поступлении на службу в иностранную разведку.Также освобождены, вне зависимости от срока наказания, будут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/postanovlenie-ob-amnistii-v-chest-30-y-godovschiny-pobedy-prinyato-v-pervom-chtenii-1048296428.html

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