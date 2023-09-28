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Республика Нагорный Карабах прекратит существование к 2024 году

Республика Нагорный Карабах прекратит существование к 2024 году

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористическую операцию" с целью восстановления конституционного строя на территории республики. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T10:27+0300

2023-09-28T10:27+0300

2023-09-28T10:28+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на карабахский инфоштаб.Указ вступает в силу сразу после его публикации. Решение было принято в целях обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха, с учетом договоренностей с Баку, говорится в документе. Всем жителям республики, в том числе военным, сложившим оружие, будет обеспечен добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору. Жителям Нагорного Карабаха нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали проводить на территории Нагорного Карабаха "антитеррористическую операцию в целях восстановления конституционного строя".20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.21 сентября в городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/rossiyskie-voennye-evakuirovali-bolee-50-postradavshikh-pri-vzryve-v-stepanakerte-1048272021.html

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