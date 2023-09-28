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Парламент Абхазии в первом чтении внес изменения в бюджет Пенсионного фонда
Парламент Абхазии в первом чтении внес изменения в бюджет Пенсионного фонда
Дефицит в 48 миллионов рублей будет профинансирован из остатка средств фонда на 1 января 2023 года. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T13:17+0300
2023-09-28T13:17+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О бюджете Пенсионного фонда Абхазии на 2023 год" в первом чтении.Общий объем доходов фонда – 1,48 миллиарда, расходов – 1,53 миллиарда. Дефицит составляет 48 миллионов рублей, источником его финансирования станет остаток средств на 1 января 2023 года. На раздел "Другие общегосударственные вопросы" будет выделено 25 миллионов рублей. Эта сумма будет направлена на возмещение излишних российских пенсий, неправомочно полученных жителями Абхазии, не регистрировавших факты смерти родственников-пенсионеров заблаговременно.На раздел "Пенсионное обеспечение" будет выделено 23 миллиона рублей. Деньги будут направлены на единовременные выплаты 1150 получателям, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/okolo-22-mln-rub-napravyat-na-vyplaty-otdelnym-kategoriyam-pensionerov-k-30-letiyu-pobedy-1048249260.html
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абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, новости
Парламент Абхазии в первом чтении внес изменения в бюджет Пенсионного фонда
13:17 28.09.2023 (обновлено: 13:38 28.09.2023)
Дефицит в 48 миллионов рублей будет профинансирован из остатка средств фонда на 1 января 2023 года.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О бюджете Пенсионного фонда Абхазии на 2023 год" в первом чтении.
Общий объем доходов фонда – 1,48 миллиарда, расходов – 1,53 миллиарда. Дефицит составляет 48 миллионов рублей, источником его финансирования станет остаток средств на 1 января 2023 года.
На раздел "Другие общегосударственные вопросы" будет выделено 25 миллионов рублей. Эта сумма будет направлена на возмещение излишних российских пенсий, неправомочно полученных жителями Абхазии, не регистрировавших факты смерти родственников-пенсионеров заблаговременно.
На раздел "Пенсионное обеспечение" будет выделено 23 миллиона рублей. Деньги будут направлены на единовременные выплаты 1150 получателям, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.