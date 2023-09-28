https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/postanovlenie-ob-amnistii-v-chest-30-y-godovschiny-pobedy-prinyato-v-pervom-chtenii-1048296428.html

Постановление об амнистии в честь 30-й годовщины Победы принято в первом чтении

Постановление об амнистии в честь 30-й годовщины Победы принято в первом чтении

30-я годовщина Победы будет отмечаться в Абхазии в субботу, 30 сентября 2023 года. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T12:59+0300

2023-09-28T12:59+0300

2023-09-28T14:06+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Cобрания Абхазии приняли постановление об объявлении амнистии в честь 30-й годовщины Победы и Независимости Абхазии в первом чтении."Проект постановления предусматривает применение амнистии к индивидуальному и неопределенному кругу лиц. В ходе подготовки проекта постановления была изучена динамика преступности в Республике Абхазия, изучались статистические данные, полученные из правоохранительных органов", – рассказал он. Документ также предусматривает освобождение от наказания в виде лишения свободы лиц: осужденных на срок до трех лет включительно, осужденных на срок до пяти лет включительно, ветеранов, инвалидов I и II групп, больных туберкулезом, отнесенных к первой и второй группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированных, больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинических групп, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, женщин вне зависимости от срока наказания, лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих совершеннолетних детей-инвалидов, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 206 УК ("Массовые беспорядки" - прим.), условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена на более мягкую или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.Амнистия не будет применена к лицам, в отношении которых ранее применялись акты амнистии или помилования, имеющим судимость за умышленные преступления и вновь осужденным за умышленное преступление.Оно не коснется и тех, кто совершил ряд преступлений, в том числе, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть, половые преступления, госизмену и другие.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/proekt-postanovleniya-ob-amnistii-rassmotreli-v-parlamentskom-komitete-1048064868.html

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